Municipios ribereños piden "rectificar" al delegado del Gobierno en C-LM después de que justificase el trasvase

GUADALAJARA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía ha exigido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, que rectifique públicamente sus últimas declaraciones sobre el trasvase Tajo-Segura o, en caso contrario, "presente su dimisión si no es capaz de comprender y defender la realidad de la región en la que ejerce su responsabilidad".

Según informa la asociación en nota de prensa, Sabrido ha justificado la continuidad del trasvase mientras Murcia, Alicante y otros territorios receptores no dispongan de recursos suficientes a través de la desalación u otras fuentes, asegurando que "no vamos a estrangular la economía" y apelando a la solidaridad de Castilla-La Mancha.

Para el presidente de los Municipios Ribereños, Borja Castro, este planteamiento supone asumir que el cumplimiento de la legislación y la recuperación del Tajo "deben seguir esperando hasta que la cuenca receptora decida estar preparada".

"Ese argumento no se sostiene. Han tenido años para adaptarse, se les ha advertido reiteradamente y se han desarrollado alternativas precisamente para reducir la dependencia del trasvase. Sin embargo, han seguido creciendo como si el agua del Tajo fuese ilimitada".

La asociación recuerda que la implantación de los caudales ecológicos se escalonó durante tres años precisamente para facilitar la adaptación del Levante a otras fuentes de suministro, como la desalación.

Añade que el Tribunal Supremo ha confirmado que los caudales ecológicos son una restricción previa al trasvase y que los usuarios del Tajo-Segura solo pueden disponer de aguas excedentarias.

"No se puede premiar eternamente a quien no se adapta. Si después de todos estos años la respuesta sigue siendo que hay que esperar porque todavía dependen del Tajo, lo que estamos haciendo es alimentar al abusón y premiar al que incumple. La ley no puede quedar condicionada a que una parte decida cuándo le viene bien cumplirla", ha afirmado Castro.

Para Ribereños, las declaraciones demuestran además "un desconocimiento absoluto" de las consecuencias económicas que el trasvase ha tenido sobre Entrepeñas y Buendía.

"Habla de no estrangular la economía del Levante como si aquí no hubiera economía, empresas, turismo, empleo y pueblos que llevan décadas condicionados por este modelo", ha señalado.

Por ello, Castro ha invitado a Sabrido a conocer personalmente la cabecera. "Si es desconocedor e ignorante de la realidad de los municipios ribereños, le invitamos a que venga y la conozca. Tenemos serias dudas de que haya visto de primera mano lo que supone para nuestros pueblos tener su principal recurso económico permanentemente condicionado por las necesidades de otros territorios".

La asociación advierte además de que no se trata de unas declaraciones aisladas. "No es la primera vez que hace manifestaciones en esta dirección. Es reincidente. La diferencia es que nunca lo había expresado con tanta claridad", ha lamenado el presidente de los ribereños, que piden una rectificación pública.

"El Levante ha tenido tiempo para adaptarse y debe hacerlo. No podemos seguir aplazando el cumplimiento de las normas y de las sentencias porque quien debía prepararse haya optado por seguir aumentando su dependencia. Si el delegado del Gobierno no entiende algo tan básico y considera que esta situación debe prolongarse indefinidamente, debería plantearse si está capacitado para continuar en el cargo", ha zanjado Borja Castro.