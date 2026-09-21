El 'Museo de los Puteros' mostrará paneles sobre los foros que comparten los consumidores de prostitución de Guadalajara

Presentación de la tercera edición del 'Museo de los Puteros'. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Mujeres Siempre Vivas, junto a representantes de PSOE, Izquierda Unida, Partido Comunista Español (PCE), AIKE y CCOO, ha presentado este lunes en Guadalajara la tercera edición del 'Museo de los Puteros', una concentración y performance que tendrá lugar este miércoles, 23 de septiembre, a las 19.30 horas en la plaza de Santo Domingo, con motivo del Día Internacional contra la trata y la explotación sexual.

La iniciativa pretende situar en el centro del debate a los consumidores de prostitución, a los que la presidenta de Mujeres Siempre Vivas, Elisa San Miguel, ha definido como los "eternos invisibles" de la problemática de la trata.

Bajo el lema 'Los especímenes más antiguos del mundo', la acción representará mediante una performance a diez hombres vestidos de bronce que encarnarán perfiles cotidianos para trasladar la idea de que el consumidor de prostitución no responde a un único perfil.

"Sin puteros no hay trata", ha defendido San Miguel, quien ha reclamado una reflexión social sobre la normalización del acceso al cuerpo de mujeres y niñas a cambio de dinero.

La asociación pretende, según ha explicado, desplazar el foco del debate hacia quienes mantienen la demanda de prostitución. Durante la actividad también se expondrán paneles con capturas de pantalla de foros utilizados por consumidores de prostitución, en los que, según Mujeres Siempre Vivas, se intercambia información sobre pisos y locales y se publican comentarios sobre las mujeres prostituidas.

San Miguel ha señalado que este tipo de espacios permite observar cómo se comparte información sobre lugares concretos de Guadalajara, aunque ha reconocido la dificultad para determinar cuántos pisos y locales desarrollan estas actividades.

La presidenta de la asociación ha vinculado asimismo la evolución del perfil de los consumidores con el consumo de pornografía y ha advertido de que, según las organizaciones que trabajan con mujeres en situación de prostitución, los usuarios son cada vez más jóvenes y violentos.

A su juicio, parte de los jóvenes estaría aprendiendo determinadas prácticas sexuales a través de la pornografía y posteriormente tratando de reproducirlas en el ámbito de la prostitución.

ENMIENDAS A LA ORDENANZA MUNICIPAL

La rueda de prensa ha servido también para anunciar la presentación de enmiendas por parte de Mujeres Siempre Vivas a la modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Guadalajara, actualmente en tramitación.

Desde la asociación consideran insuficiente el texto y reclaman, entre otras cuestiones, mayores herramientas jurídicas para actuar ante posibles actividades de prostitución en pisos y establecimientos que, según denuncian, estarían funcionando al margen de las licencias concedidas.

San Miguel ha cuestionado además que la prostitución se aborde dentro de una ordenanza de convivencia. "Se sigue también un poco como tratando de mandar a la ciudadanía el mensaje de que la prostitución hay que sacarla de la calle porque molesta", ha señalado, frente a la consideración de la prostitución como una vulneración de derechos humanos de las mujeres y las niñas que defiende la asociación.

En este sentido, ha reclamado que "esta ordenanza blinde jurídicamente" a las personas que se encargan de ver qué es lo que está pasando en esta ciudad para que puedan tener más herramientas para poder perseguir lo que está pasando en los pisos y lo que está pasando en los locales.

Otro de los motivos de crítica al Ayuntamiento es la convocatoria de la Mesa de la Trata, prevista para este jueves, 24 de septiembre. San Miguel ha asegurado que la última reunión se celebró en febrero de 2025 y que las organizaciones llevaban alrededor de un año y medio reclamando una nueva convocatoria.

La presidenta de Siempre Vivas ha cuestionado que la convocatoria se produzca ahora y ha negado que la nueva ordenanza haya sido elaborada en colaboración con la Mesa de la Trata, pese a que el Ayuntamiento ha defendido públicamente que la reforma ha contado con el trabajo de este órgano.

"Todo para las feministas pero sin las feministas", ha resumido San Miguel, quien ha lamentado que las organizaciones no hayan participado, a su juicio, en la elaboración de una norma que ahora les obliga a presentar enmiendas.

La actividad del miércoles pretende precisamente trasladar este debate a la calle. San Miguel ha explicado que las diez figuras de hombres representarán a hombres corrientes para incidir en que, según la asociación, el consumidor de prostitución no responde a un perfil fácilmente identificable.

La presidenta de Siempre Vivas ha defendido que la finalidad de la performance es "poner en el centro el foco" sobre la demanda y hacer visible una realidad que, a su juicio, permanece oculta.