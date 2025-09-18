Museo Santa Cruz 'Vivo' lamenta el "dinero inútil" que Gobierno CLM ha despilfarrado con las colecciones de Roberto Polo

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la asociación Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, Rafael García, ha lamentado el "despilfarro de dinero inútil" que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha realizado acogiendo las colecciones de arte de Roberto Polo en Toledo y Cuenca.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta asociación que se dedica a la promoción, difusión y enriquecimiento cultural del Museo de Santa Cruz en Toledo, uno de los más importantes del país, ha reaccionado de este modo después de que este miércoles el Ejecutivo regional anunciase la marcha de Polo tras "un acuerdo mutuo", ya que sus propuestas pictóricas no registraba aumento de visitantes.

"Hay poco presupuesto y se tira en una operación sin sentido. Pero agua pasada, no mueve molino", ha dicho el director de esta entidad, que desde que se conociese el desembarco de la colección de Polo en Toledo se ha mostrado muy beligerante.

Uno de los momentos álgidos de esa oposición fue cuando el Gobierno regional decidió ceder en 2023 la obra de Alberto Sánchez a la Fundación Roberto Polo para ser expuesta en los espacios que le fueron cedidos en Santa Fe.

Desde esta asociación reclamaron que la colección del artista toledano debería haber sido empleada para acometer la gran ampliación expositiva del Museo de Santa Cruz y la mejora y modernización de los servicios que requiere un museo del siglo XXI.

La asociación Museo Santa Cruz 'Viva', que congrega a más de 200 personas, se reunirá este viernes, 19 de septiembre. Sin duda, en su orden del día estará la marcha de Polo y la petición de que los espacios que deja el mecenas sean recuperados para las grandes colecciones del gran museo provincial toledano.