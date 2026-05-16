Los museos dependientes del Gobierno regional en la ciudad de Albacete superan las 13.000 visitas en 2026

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante la inauguración de la exposición 'Historia de una amistad. El Museo de Albacete y su Asociación de Amigos'. - JCCM

ALBACETE 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los museos dependientes del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad de Albacete superan ya las 13.000 visitas en los cuatro primeros meses de este año. Así lo ha anunciado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante la inauguración de la exposición 'Historia de una amistad. El Museo de Albacete y su Asociación de Amigos', que podrá verse hasta el próximo mes de agosto.

Carmen Teresa Olmedo ha explicado que en el caso del Museo de Albacete han pasado por el más de 9.600 personas a lo que hay que sumas las casi 3.400 que registra el Museo del Niño también en la capital albaceteña, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha agradecido la colaboración de todos los que hacen que la Cultura y los Museos "sean sitios cargados de vida" y, en concreto, ha agradecido la implicación de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete por poner en marcha esta exposición.

En este sentido, Carmen Teresa Olmedo ha reafirmado que el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page es "seguir intensificando la colaboración con las asociaciones de amigos de los museos y ha puesto como ejemplo que desde el inicio de esta legislatura son cerca de 400 actividades las que se han organizado en colaboración con estos colectivos.

La viceconsejera ha avanzado también que el Ejecutivo autonómico sigue dando pasos para que la ciudad de Albacete cuente con una exposición Atempora para conmemorar el centenario del Museo Provincial tal, como ya adelantó el presidente García-Page.

La exposición 'Historia de una amistad. El Museo de Albacete y su Asociación de Amigos' tiene como objetivo poner de relevancia el valor social de la asociación como prolongación o vínculo del museo con la sociedad desde hace más de tres décadas. La exposición cuenta con diversos apartados sobre la historia de la asociación, sus actividades o las piezas adquiridas para el museo