Los museos de C-LM recibieron más de 253.000 visitas en el primer cuatrimestre del año

La Viceconsejera De Cultura Y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, En El Museo De La Merced. - JCCM

CIUDAD REAL, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha celebrado este lunes las más de 253.000 visitas a los museos de la Comunidad Autónoma en el primer cuatrimestre de este año 2026, durante su participación en las actividades del Museo de la Merced con motivo del Día Internacional de los Museos que se celebra hoy bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido'.

Carmen Teresa Olmedo ha indicado que estas cifras "ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con la cultura y, en concreto, con los museos con más de 24 millones de euros de inversión en los últimos diez años.

Ha recordado que son más de 60 actividades las que están realizando los museos para conmemorar esta efeméride. Se suman a las exposiciones temporales que el Ejecutivo autonómico ha programado para este año y que son alrededor de una veintena, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Nuestros museos no solo conservan y difunden el patrimonio histórico y artístico de Castilla-La Mancha, sino que también actúan como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad cultural, fomentar el pensamiento crítico y acercar la cultura a toda la ciudadanía", y en un día como hoy "reivindicamos el papel que tienen para fomentar la paz, fortalecer la cohesión social y promover la búsqueda del bien común", ha añadido Olmedo.

En relación con la exposición que se ha inaugurado de obras donadas por Corredor Mateos, ha explicado que es una exhibición de una veintena de obras de las más de 70 que se han donado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entre ellas, destacan obras de Miró, Benjamín Palencia o Amalia Avia, entre muchos otros.

En este punto, ha recalcado que con esto damos cumplimiento a un compromiso asumido por el presidente regional, Emiliano García-Page, que es "ampliar el inventario de bienes muebles protegidos para favorecer su protección y mejor conservación y facilitar las donaciones de obras artísticas propiedad de particulares que sean de interés para las colecciones públicas".

Además, también se ha llevado a cabo una exhibición de reproducciones fotográficas de Castilla-La Mancha, una donación arqueológica de Isabel Casero que ha incluido una visita guiada y una representación teatral.