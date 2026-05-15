Música, vino, gastronomía y patrimonio se unirán en Consuegra en una nueva edición de 'Atardeceres con Alma'

Presentación de la iniciativa 'Atardeceres con alma'. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha acogido este viernes la presentación de una nueva edición de 'Atardeceres con Alma', una iniciativa impulsada por Bodegas Bogarve 1915, que cuenta con el apoyo de la institución provincial y que se celebrará los días 13 y 27 de junio en esta localidad toledana, convirtiendo el entorno del Cerro Calderico y el Molino Rucio de Consuegra en un escenario único donde se unen música, vino, gastronomía y patrimonio.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha participado en la presentación junto al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Consuegra, Carlos Gutiérrez, y la CEO de Bodegas Bogarve 1915, Carmen García de la Cruz. Durante su intervención, Romera ha destacado el compromiso de la institución provincial con proyectos que contribuyen a promocionar los municipios toledanos y generar oportunidades económicas y turísticas.

En este sentido, ha señalado que "desde la Diputación de Toledo nos sentimos muy orgullosos de apoyar proyectos como este, porque representan perfectamente la forma en la que entendemos la promoción de nuestra provincia: unir cultura, patrimonio, turismo, gastronomía y desarrollo económico en torno a experiencias auténticas y de calidad".

El vicepresidente provincial ha subrayado además la importancia de iniciativas capaces de poner en valor el potencial de los municipios de la provincia y de acercar a visitantes y turistas la riqueza patrimonial, cultural y paisajística de Toledo, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Así, ha asegurado que 'Atardeceres con Alma' no es solo un ciclo de conciertos, sino una propuesta que pone en valor uno de los lugares más emblemáticos y reconocibles de la provincia, como es el entorno del Cerro Calderico y el Molino Rucio de Consuegra.

Romera también ha incidido en el impacto positivo que tienen este tipo de actividades para la economía local y para la dinamización del medio rural, recordando que "el visitante actual busca autenticidad, identidad y experiencias diferentes", algo que ofrece esta propuesta.

Además, ha recordado que iniciativas como esta "generan actividad en la hostelería, el comercio y los alojamientos turísticos, creando movimiento y oportunidades en los municipios" y ha puesto en valor la colaboración entre administraciones y empresas para sacar adelante proyectos que contribuyen a reforzar la imagen de la provincia y de sus productos.

Asimismo, Carmen García de la Cruz ha explicado los detalles de esta edición de 'Atardeceres con Alma', que va a contar con las actuaciones de 'Ombligo', el 13 de junio, y 'Juventude', el 27 de junio. Una propuesta que volverá a reunir conciertos en directo, experiencias gastronómicas y vino, con el atardecer de Consuegra como protagonista.

García de la Cruz ha señalado que "Atardeceres con Alma es una experiencia inolvidable en la que el vino es el hilo conductos. El lugar escogido representa la esencia de nuestra tierra: un cerro desde el que se puede contemplar la inmensa planicie manchega, la crestería de los molinos y el emblemático castillo de Consuegra".

También se ha referido al momento elegido "en un momento en el que el sol está descendiendo, se está escondiendo y cuando aparecen las primeras luces e iluminan los molinos y el castillo, ofreciendo una imagen idílica y muy representativa de nuestra tierra".

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Consuegra, Carlos Gutiérrez, ha agradecido a la Diputación su cooperación para la presentación de "Atardeceres con Alma", "una propuesta que se ha consolidado como una de las citas culturales más especiales y espectaculares de nuestro calendario, que transforma el Cerro Calderico en un espectáculo único y ayuda a impulsar la economía local, haciendo que nuestros vecinos se sientan orgullosos de vivir en Consuegra".