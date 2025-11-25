El musical 'Vaiana', tributo a Sabina o la obra 'El Mesías', en la programación cultural de Ciudad Real en diciembre

CIUDAD REAL 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudad Real ofrece en diciembre una quincena de actuaciones en las que la música ocupa el principal protagonismo. Propuestas como el musical 'Vaiana', un tributo a Joaquín Sabina o la obra 'El Mesías' serán algunas de las propuestas destacadas.

El concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha sido el encargado de ofrecer el avance del programa que ha definido como "muy ecléctico" y con propuestas para todos los gustos, muchas de ellas teniendo como referencia la próxima celebración de la Navidad.

La programación musical presenta algunas citas destacadas en el Teatro Quijano. El jueves 4 la Asociación de Coros y Danzas Mazantini ofrecerá el 'Tributo a un legado'; el viernes 5, tributo a Sabina a cargo de 'Dímelo en la calle'; el miércoles 10, Musicaula ofrecerá su XII Festival de Danza con doble pase a las 18.00 y a las 20.00 horas; el sábado 13, la Orquesta CLM Sinfónica actuará acompañada por Zapata Tenor, uno de los tenores más relevantes del panorama español; el viernes 19, el Coro y Rondalla de la Cofradía Virgen de la Cabeza llevará al Antiguo Casino su recital de Navidad.

Este año, el tradicional 'El Mesías' que la Orquesta Filarmónica de la Mancha realizaba en la catedral se celebrará en el Teatro Quijano el viernes 19, a beneficio de Manos Unidas; un día después la Agrupación Musical de Ciudad Real ofrecerá un concierto especial, 'Euro-Sinfónico Band Concert', acompañados por cuatro cantantes; y la propuesta musical en el Quijano se cerrará el viernes 26 con el musical 'Vaiana', que ya ha vendido todas las entradas del patio de butacas, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Como ya ha venido sucediendo en los últimos años, los Lunes Musicales del Antiguo Casino de diciembre volverán a girar en torno a la música coral: el Coro de Cámara Oretania comenzará el ciclo el día 1, la Agrupación Coral Universitaria de Ciudad Real actuará el 15 y la Coral Polifónica de Ciudad Real lo cerrará el día 22. Las tres actuaciones tienen carácter solidario con distintos colectivos, para lo que se ha establecido un donativo de cinco euros.

Además, este mes incluye también otras propuestas culturales. El jueves 18 Alicia Borrachero, Elena Rivera y Fran Perea, entre otros, interpretarán la obra 'El efecto'. El jueves 12 Serendipia presentará en el Museo López-Villaseñor el libro 'Los siete cruces del silencio', de Pedro Martín Romo. Y el martes día 2 la Asociación Ciudad Accesible celebrará un espectáculo de arte diverso inclusivo.