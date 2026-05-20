Nace el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de C-LM para "divulgar y proteger la cultura taurina"

El Gobierno De Castilla-La Mancha Ha Constituido El Consejo Asesor De Asuntos Taurinos De La Comunidad Autónoma - JCCM

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido el Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de la Comunidad Autónoma con el objetivo de "divulgar y proteger la cultura taurina".

Esta primera reunión ha estado presidida por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y a ella han asistido representantes de las diferentes áreas implicadas del Ejecutivo autonómico, así como miembros del sector en la región.

Amador Pastor ha explicado que este consejo asesor estará constituido por 23 miembros y entre sus objetivos está impulsar actuaciones de fomento, estudio, divulgación y protección de la cultura y tradiciones taurinas; acercar la tauromaquia y sus valores al conjunto de la sociedad potenciando su presencia en la misma y fomentando sus aspectos culturales, así como llevar a cabo acuerdos y convenios entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los diversos sectores integrantes de la tauromaquia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, este órgano pretende también impulsar las relaciones entre los sectores relacionados con la tauromaquia, además de participar en el otorgamiento de los Premios Taurinos de Castilla-La Mancha.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha asegurado que la tauromaquia forma parte de la entidad y las tradiciones de Castilla-La Mancha y en el Gobierno de Emiliano García-Page cuenta con un aliado para su conservación.