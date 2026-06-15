Nacho Hernando vincula su futuro político a la continuidad de Page, a quien ve en su mejor momento político y emocional

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el presidente regional, Emiliano García-Page. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha vinculado su futuro político al hecho de que el presidente regional, Emiliano García-Page, siga al frente del PSOE y del Gobierno autonómico, enfatizando en este punto que el líder del Ejecutivo está "en su mejor momento".

En una entrevista con Europa Press, Hernando abunda en que ve a García-Page "mejor que nunca, en plena forma, no solo física, sino emocional, de proyectos y de ideas".

Un presidente que, a su juicio, presenta en el momento actual "una energía desbordante y ningún síntoma de agotamiento".

Con este perfil, es de la idea de que, mientras las cosas "no se tranquilicen en España", el país "necesita" a García-Page una legislatura más al frente de Castilla-La Mancha.

"Si las cosas van mal dadas, necesitamos a una persona con su experiencia y su serenidad, con esa proyección política, para defender los intereses de Castilla-La Mancha", indica Hernando, que defiende por contra que "si las cosas van bien dadas", también es necesario contar con el presidente y "con su cantidad de ideas y proyectos para seguir haciendo una región puntera y a la vanguardia".

FUTURO

Preguntado directamente sobre su futuro político, asegura tajante: "En ningún caso me planteo seguir en política si Emiliano no está. Esto va de equipos. Y yo me siento cómodo en un equipo. No tengo por qué alargar o prolongar mi servicio a la ciudadanía solo desde aquí, lo puedo hacer desde cualquier otro sitio. Se puede ayudar de muchas maneras".

Defiende por tanto que "siempre hay que estar cómodo en el lugar en el que se está", y él encuentra esa comodidad de la mano de García-Page. "Y a lo mejor con otros no estaría igual de cómodo".

"Yo tengo la libertad de poder decidir y quiero seguir manteniendo esa independencia y esa libertad. Con Emiliano estoy muy cómodo y considero que él es lo que mejor le puede ir a Castilla-La Mancha en el futuro, pero eso ya depende de otras decisiones", afirma.

Sobre la continuidad de García-Page, asegura no detectar ningún movimiento para preparar su sucesión. "El único movimiento tectónico que está habiendo es que todas las placas convergen en un epicentro, que es el de hacerle sentir que todavía hay mucho que hacer en Castilla-La Mancha y que nos gustaría que él siga siendo el primero que tira del carro".