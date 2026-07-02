Nambroca se adentra en la noche un año más con su tradicional Ruta Nocturna con tres modalidades deportivas distintas

Cartel de la IX Ruta Nocturna del CD Los Fieras de Nambroca. - CD LOS FIERAS

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CD Los Fieras de Nambroca (Toledo) celebrará este fin de semana una nueva edición de su ya tradicional Ruta Nocturna, una actividad para disfrutar del deporte al aire libre bajo la luz de la luna.

Según informa el club, el evento tendrá lugar este sábado, día 4 de julio, a partir de las 21.30 horas, con la plaza del Ayuntamiento de Nambroca como epicentro.

El CD Los Fieras ha diseñado hasta tres modalidades distintas para participar, en concreto una de 10 kilómetros de carrera, otra de 6 kilómetros de senderismo y una tercera con 25 kilómetros de bicicleta todo terreno.

Desde el club destacan que las rutas transcurren por caminos no urbanos, por lo que recomiendan llevar luces.

Además, al finalizar, todos los participantes podrán disfrutar de un avituallamiento sólido y líquido.