Presentación de Nambrocorto. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cortometrajes de Nambroca, Nambrocorto, celebra del 21 al 28 de noviembre su undécima edición, con 451 cortometrajes inscritos y una programación que convierte al municipio en punto de encuentro del cine y la creación audiovisual.

El diputado provincial de Cultura, Tomás Arribas, ha participado hoy en la presentación junto al teniente de alcalde y concejal de Cultura, Educación y Festejos, Ángel Segovia; y el director del festival, Javier Fuentes.

Arribas ha destacado el crecimiento de esta iniciativa, "que nació en 2016 como una muestra de una jornada y que hoy ofrece ocho días de actividades".

"Nambrocorto demuestra que la cultura no entiende de tamaños ni de límites geográficos. Un municipio como Nambroca ha sido capaz de construir un festival que atrae propuestas de toda España y acerca el cine a vecinos y visitantes", ha señalado el diputado provincial de Cultura.

También ha subrayado que "apoyar la cultura significa contribuir a que nuestros pueblos tengan más oportunidades, más actividad y más espacios de encuentro", y ha felicitado al Ayuntamiento y al equipo organizador por mantener y hacer crecer este proyecto.

El director del festival, Javier Fuentes, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Toledo y del Ayuntamiento, destacando la importancia de que ambas instituciones faciliten "los recursos, los medios y la infraestructura para que una actividad como esta pueda seguir creciendo y llevando ilusión a los vecinos".

Fuentes ha subrayado también "el esfuerzo de la organización por ofrecer una programación dirigida a todos los sectores de la población, desde las personas mayores y los usuarios de la biblioteca hasta las asociaciones, los centros educativos y los estudiantes de localidades cercanas, con el objetivo de que "todos, poco a poco, vayan haciendo este festival cada vez más suyo".

Por su parte, el concejal de Cultura, Ángel Segovia, ha querido agradecer especialmente el respaldo de la Diputación Provincial de Toledo al festival, destacando "su apoyo publicitario, logístico, promocional y económico, así como la implicación del diputado de Cultura, Tomás Arribas, por su confianza en el proyecto y su disposición a atender las necesidades de la organización".

Asimismo, ha puesto en valor "el trabajo realizado para hacer posible esta undécima edición y la programación de actividades paralelas que complementan las proyecciones de cortometrajes, con propuestas dirigidas a escolares, jóvenes, mayores y participantes del club de lectura, además de un coloquio con mujeres cineastas de Castilla-La Mancha".

Una programación que, según ha señalado, permitirá reunir durante los dos fines de semana del festival a vecinos y visitantes en torno al cine, la convivencia y la gastronomía local.

DIEZ FINALISTAS Y 1.650 EUROS EN PREMIOS

Los 451 trabajos recibidos serán valorados por 42 integrantes del jurado de selección, que elegirán los 40 cortometrajes de la sección oficial. Seis miembros del jurado oficial determinarán los diez finalistas, que se anunciarán el 25 de noviembre.

La clausura tendrá lugar el sábado 28, con la proyección de los diez finalistas a partir de las 17:00 horas, procediéndose a continuación a la votación del público y la entrega de premios a las 19.20 horas.

El certamen repartirá 1.650 euros en premios: 500 euros para el primero, 450 para el segundo; 400 para el tercero, y 300 para el Premio del Público. También concederá seis menciones especiales: estudiantil, documental, animación, infantil, castellano-manchego y toledano.

La programación incluye actividades educativas en los colegios, talleres, cineforos, un encuentro dedicado a las mujeres cineastas de Castilla-La Mancha, cine para mayores y propuestas con la Biblioteca Municipal. Asimismo, se celebrará Tapas de Cine, una ruta gastronómica por establecimientos hosteleros de Nambroca.

El director de Festival, Javier Fuentes, ha desvelado las novedades de esta edición, destacando "la puesta en marcha de un sistema digital integrado para gestionar el certamen, las valoraciones de los jurados y las comunicaciones con los participantes, así como la colaboración formativa con los alumnos del módulo audiovisual del IES Alfonso X el Sabio, que participarán en la documentación audiovisual del festival".

Además, ha avanzado la intención de estudiar la incorporación de una sección internacional en próximas ediciones, una evolución que responde al crecimiento del certamen y a su proyección en internet, donde el pasado año alcanzó los 191.000 impactos digitales.

"Queremos intentar que en las próximas ediciones podamos empezar a lanzar una sección internacional en la que cortometrajes de distintos países puedan venir a concursar al festival", ha señalado.

Novedades que se suman a la evolución de un festival que, a lo largo de sus diez años de trayectoria, ha ido ganando dimensión, participación y reconocimiento hasta convertirse en una cita de referencia para el cortometraje en Castilla-La Mancha.

Un crecimiento en el que el respaldo de la Diputación de Toledo ha desempeñado un papel fundamental, contribuyendo a consolidar Nambrocorto como un proyecto cultural que lleva el cine al medio rural y proyecta el nombre de Nambroca más allá de su ámbito local.

UNA DÉCADA DE CRECIMIENTO

El balance de las ediciones de los últimos 10 años, de 2021 a 2025, contabiliza 2.163 cortometrajes inscritos, 4.912 asistentes presenciales y 398.273 personas alcanzadas en medios digitales.

En la trayectoria del festival se han proyectado más de 250 cortometrajes y se han concedido 52 premios.

La edición de 2025 reunió a 1.260 asistentes y alcanzó a 192.140 personas a través de medios digitales. Además, su entrada solidaria permitió recoger 250 kilos de alimentos para la ONG Socorro de los Pobres.

Por Nambrocorto han pasado obras que posteriormente han logrado importantes reconocimientos, entre ellas cortometrajes premiados o nominados a los Goya y trabajos que han llegado a las preselecciones de los Oscar.

El ganador recibirá un premio en metálico de 500 euros, por 450 el segundo clasificado, y 400 el tercero. Por su parte, el corto premiado por el público se embolsará 350 euros.