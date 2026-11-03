Navahermosa decreta tres días de luto por la muerte de Jesús de Miguel

Aficionados dejan flores por Jesús de Miguel en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, a 3 de noviembre de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). E - Europa Press Canarias - Europa Press

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Navahermosa ha decretado tres días de luto en señal de "respeto, condolencia y reconocimiento" a Jesús de Miguel, el jugador del CD Tenerife fallecido este martes en el Hospital de La Candelaria a raíz del violento choque sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono, en el partido de este pasado lunes.

Durante el tiempo que dure el luto oficial, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta como muestra de duelo.

"Desde el Ayuntamiento de Navahermosa queremos trasladas nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familiares y seres queridos, acompañándoles en estos difíciles momentos", reza el comunicado que suscribe la alcaldesa, María Soledad Ortiz, y que el Consistorio ha publicado en sus redes sociales.

El cuerpo de De Miguel va a ser trasladado a la localidad toledana de donde procede su familia --él era natural de Madrid-- y se realizará el sepelio con la presencia, en principio, de toda la plantilla del equipo, según ha informado el CD Tenerife.

Para este sábado, el club ha organizado a las 18.00 horas una misa en el Estadio Heliodoro Rodríguez López oficiada por el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago.