Nené Rodríguez, Elisa Menchero y Marian Calvorrey, ganadoras de los XII Premios Amalia Avia de C-LM

Entrega de los XII Premios Amalia Avia. - JCCM

GUADALAJARA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha visitado este viernes, en el Museo de Guadalajara del Palacio del Infantado, la muestra 'Mujeres en el Arte 2026' y ha dado a conocer los nombres de las ganadoras de los XII Premios Amalia Avia.

El jurado reconoce a Nené Rodríguez, Elisa Menchero Garrido y Marian Calvorrey, en las categorías de pintura, escultura y otras creaciones, respectivamente, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Simón ha recordado que el objetivo de estos premios, que alcanzan la duodécima edición, es el de "visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres artistas de la región" para "seguir creando referentes y que ninguna niña piense que su condición de mujer va a limitar su capacidad de expresión artística y sus opciones de empleo y de reconocimiento".

Durante su discurso, la consejera se ha referido a datos como a los recogidos en informes de la asociación Mujeres en las Artes Visuales que desvelan cómo, en 2025, solo el 34,8% de las exposiciones individuales de 315 museos en España correspondieron a mujeres, frente al 65,2% de hombres.

Aun así, la titular regional de Igualdad también se ha referido a datos positivos "que demuestran un avance, como que el número de mujeres en puestos de dirección de museos y colecciones alcanza ya el 40% o que el 63% del alumnado en artes lo representen las mujeres. "Hay que trabajar para que ese porcentaje se traslade a posiciones de éxito, liderazgo y reconocimiento", ha asegurado.

HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE

Hasta el próximo 8 de noviembre podrá visitarse esta muestra en el Museo de Guadalajara del Palacio del Infantado, compuesta por 26 obras de 23 mujeres artistas seleccionadas, de un total de 147 solicitudes presentadas a estos premios, tal y como ha explicado la consejera.

En esta duodécima edición de los Premios Amalia Avia, el jurado experto ha decidido reconocer y premiar a Nené Rodríguez, en la categoría de pintura, por su obra 'Tríptico generacional: Las Mujeres-Casas". Un dibujo, en tinta china sobre papel, en las que las figuras de tres mujeres, en tres cuadros, entrelazan sus figuras con fragmentos de casas y secciones arquitectónicas del entorno rural manchego.

La autora Elisa Menchero Garrido ha sido la mujer premiada en la categoría de escultura por su obra 'Tramar el territorio', una pieza en barro rojo decorado con engobe negro, esparto crudo e hilo encerado. Se trata de una escultura-objeto con el que la autora propone volver a tramar, coser y sostener aquello que nos vincula con la tierra y con los modos de hacer heredados.

Por último, el jurado otorga el premio en la categoría de otras creaciones a Marian Calvorrey con la obra 'Tendedera', que acerca objetos y materiales del entorno doméstico a composiciones escultóricas. Con un tendedero como eje central, la obra permite cuestionar la distribución tradicional de las labores domésticas.

Después de su paso por el Museo de Guadalajara, la Muestra Mujeres en el Arte 2026, con las obras reconocidas en los XII Premios Amalia Avia, viajarán por todas las provincias de la región, de aquí hasta la próxima primavera.

La consejera de Igualdad ha visitado esta muestra acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López; y por las delegadas de Igualdad en Guadalajara y Ciudad Real, Laura Gil y Manoli Nieto, respectivamente; además del Alto Comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, y la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

Durante el acto, todas las mujeres que componen la muestra han recibido un diploma acreditativo en manos de la titular de Igualdad, Sara Simón, que también ha hecho entrega de los premios con los que cada galardonada recibirá la cantidad económica de 2.000 euros.