Neumólogos del Hospital Universitario de Toledo realizan una técnica que mejora enfisema pulmonar en pacientes con EPOC

TOLEDO 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neumología Intervencionista del Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha realizado un "novedoso" procedimiento terapéutico en pacientes con enfisema pulmonar grave, un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que consiste en la colocación de válvulas endobronquiales en zonas de los pulmones con gran atrapamiento aéreo y no funcionante, para conseguir mejorar su tolerancia al ejercicio así como su estado de salud y su capacidad pulmonar.

Esta técnica, que se lleva a cabo en colaboración con el servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Toledo, requiere la selección previa de los pacientes, ya que deben cumplir una serie de características de su enfermedad muy estrictas, no deben padecer ninguna otra enfermedad grave y no deben fumar, dado que no está indicado en todos los pacientes con EPOC, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La jefa de servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y doctora, Encarnación López, ha explicado que se realiza mediante broncoscopia con sedación y se trata de una técnica "mínimamente" invasiva, de unos 30 minutos a 60 minutos de duración, y con escasos riesgos.

Este método se utiliza para mejorar el enfisema pulmonar grave, una enfermedad que suele estar vinculada con el tabaquismo y que consiste en la destrucción de los alveolos pulmonares.

Con este procedimiento, los neumólogos colocan entre tres y cinco válvulas a nivel de los bronquios con el fin de bloquear la entrada de aire hacia las áreas del pulmón más dañadas, es decir no funcionante, ayudando a mejorar la función pulmonar y a reducir los síntomas.

Anteriormente, los pacientes con esta patología eran tratados solamente con broncodilatadores, corticoides, rehabilitación y trasplante pulmonar en último término, pero a partir de ahora disponen de otro método terapéutico.

Los estudios que han evaluado este tratamiento han demostrado mejorías clínicamente relevantes en la disnea, función pulmonar, capacidad de ejercicio y calidad de vida a los doce meses tras la implantación de las válvulas, sugiriendo también beneficios de supervivencia en aquellos pacientes tratados con las válvulas endobronquiales.

El enfisema es un tipo de EPOC que suele presentar síntomas como la disnea, tos o pitidos que se emiten al respirar y un aumento en la producción de esputos o mucosidad desde las vías respiratorias.

Está causada, fundamentalmente, por el tabaco y su diagnóstico suele retrasarse al ser una enfermedad que progresa de forma lenta, lo que podría determinar que algunos pacientes pudieran desarrollar complicaciones o se diagnostique en fases muy avanzadas de la enfermedad.

El tabaquismo es la principal causa de esta enfermedad y su desarrollo es "lento e irreversible". Por tanto, la mejor forma de evitar la EPOC y otras enfermedades cardiorrespiratorias graves y tumorales es no fumar.

El Hospital Universitario de Toledo dispone de una unidad de EPOC de alta complejidad, en la que se atiende de manera integral a los pacientes que lo padecen con el objetivo de optimizar el tratamiento de la enfermedad para mejorar su calidad de vida, prevenir las agudizaciones y reducir los ingresos hospitalarios.