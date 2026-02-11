Nicolás (Cecam), tras el ERE en Cummins: "Prefiero 40 empresas de 10 empleados a una empresa de 400 que no sea de aquí"

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, ha hecho este miércoles una breve alusión al expediente de regulación de empleo (ERE) que ha presentado la multinacional estadounidense Cummins en su planta de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde ubicada en Guadalajara y que afectaría a la mayoría de la plantilla, defendiendo que él prefiere "40 empresas de 10 empleados a una empresa de 400 que no sea de aquí".

En rueda de prensa, Nicolás ha admitido que si esta empresa "no vende", no puede continuar la actividad, al tiempo que ha reflexionado que "si esta empresa no remonta y acaba mal", la persona o personas que están detrás de esta multinacional "seguramente monté otra actividad con otra empresa".

Al respecto de este caso en Guadalajara, el presidente de la patronal ha rememorado lo sucedido con una empresa del polígono de Toledo, que ha evitado citar, que "recibió el suelo gratis" para edificar y fabricar algo que era muy interesante para la estrategia y los intereses de Castilla-La Mancha y, sin embargo, "cuando esa empresa quebró y se fue, 400 personas se fueron a la calle a cobrar del Fogasa y luego hubo que hacer un procedimiento larguísimo para poder recuperar ese suelo y que fuera otra vez propiedad pública".

Ha aprovechado estas palabras para dejar claro que él "siempre" prefiere "40 empresas de 10 empleados a una empresa de 400 que no sea de aquí y que nos venga de fuera" porque "si le va mal, va a tener que cerrar, no porque quiera, sino porque le va mal".

Nicolás ha abierto el debate a los fondos europeos recibidos por las empresas, criticando que no haya "detalle" de dónde han ido esos fondos. "¿Por qué Europa no exige al Gobierno hacer público dónde han ido todos estos dineros? ¿Porque nos vamos a encontrar con la sorpresa de que 2.000 millones de euros han ido solamente a una empresa y con resultados que no se saben muy bien para qué?".

El presidente de Cecam ha dicho desconocer cuánto dinero de los fondos europeos han ido a parar a Cummins. "No creo que sea un dato para no saberlo", ha demandado Nicolás, quien ha apuntado que ahora esta empresa presenta un ERE y si no remonta "¿qué pasa?" con el dinero recibido, se ha cuestionado.

En otro momento de su intervención, Nicolás ha defendido que cuando alguien viene de un fracaso empresarial, "trae la lección aprendida". "El que una empresa fracase y dé concurso de acreedor no quiere decir absolutamente nada malo. De hecho, el porcentaje de concursos culpables que se declaran es ínfimo", ha apostillado.