Nicolás (Cecam) ve un "auténtico disparate" la decisión del AVE: "Hay regiones que lo merecen todo y otras que menos"

Archivo - El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, en rueda de prensa. - CECAM - Archivo

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha calificado este jueves de "auténtico disparate" la última decisión del Ministerio de Transportes respecto al AVE Madrid-Extremadura.

"Me parece un absoluto disparate que Toledo se quede fuera. Ya venimos estando acostumbrados a que hay regiones que parece que lo merecen todo y otras que parece que merecen menos", ha afeado Nicolás, preguntado al respecto en el encuentro 'Talento en clave logística: el gran reto del sector', organizado por la patronal UNO.

Ha hilado este asunto con el acuerdo para los presupuestos catalanes, los cuales ha criticado. "Empresarialmente estamos indignados con el último acuerdo al que se ha llegado, no por nada, sino porque nos afecta".

"5.000 millones de euros más que salen de nuestros bolsillos", que, según ha dicho, "repercute directamente también en todas las aportaciones que las empresas vienen realizando a la caja común de España para que se vaya a una zona determinada, que, además, es la que menos lo necesita", ha censurado.

Asimismo, ha destacado la importancia de hacer inversiones ferroviarias en Castilla-La Mancha o al hecho de que en Extremadura "el tren convencional nunca haya funcionado bien".

Finalmente, y de forma irónica, ha dicho que, a lo mejor, los empresarios de Castilla-La Mancha tienen que plantearse reclamar la independencia para que la región tenga "más fondos que ingresar".