La nueva Ley del Deporte de C-LM contemplará juegos tradicionales como la calva, el caliche o la barra castellana

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside, en Motilla del Palancar (Cuenca), el acto de entrega de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha correspondientes al año 2025. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la nueva Ley del Deporte de Castilla-La Mancha contemplará "algo tan curioso" como juegos y deportes tradicionales y populares, tales como "la calva, los bolos, la billa, el caliche o la barra castellana".

Así lo ha adelantado este martes el presidente regional en su intervención en el acto de inauguración del campo de fútbol 'Carlos III' en Toledo.

Es una ley que va a proteger "todavía más la práctica deportiva a todos los clubes y federaciones". Dirigido a las 42 federaciones de la región, ha señalado que en junio se publicará una orden y una convocatoria de ayudas, las cuales hubo un tiempo que se "recortaron".

La nueva Ley del Deporte de Castilla-La Mancha actualizará la vigente desde 2015, adaptándola al marco estatal de 2022 y reconocerá como un derecho la actividad física y el deporte.