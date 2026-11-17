Archivo - Actual edificio del 112 de C-LM. - JCCM - Archivo

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado este martes su autorización al inicio de la licitación del contrato del Servicio de Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 para los próximos cuatro años, que contempla una subida del presupuesto hasta los 25,8 millones, un 46% más.

Una subida de la inversión que, según ha comentado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en rueda de prensa, se verá reflejada en un aumento del 57% de las horas de trabajo de este servicio, pasando de 61.000 al año a 96.000, y en un aumento de la plantilla de un 20%, pasando de 200 a 240 trabajadores.

Incrementos que, ha manifestado, van a permitir una mayor atención telefónica, con una reducción en las listas de espera y una mayor disponibilidad de equipos especializados en emergencias.

El consejero ha explicado que, aunque este contrato no finaliza hasta 2028, han decidido adelantar el proceso para licitar "un servicio público que trabaja por la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente".

Ruiz Molina ha asegurado que en el Gobierno regional no van a "escatimar recursos humanos y materiales cuando estamos hablando de seguridad y protección de la gente".

También ha puesto de relieve que, desde el año 2023, cuando se firmó el contrato actual, el número de llamadas procedentes se ha incrementado en un 10%, alcanzando las más de 4.000 diarias, y los episodios de emergencias extraordinarias han crecido en un 79%.

MEJORA DE RECURSOS MATERIALES

Además de los aumentos previstos para el nuevo contrato, el consejero ha recordado que el "buque insignia" del 112 va a ser su nuevo edificio, que espera que esté operativo en el primer trimestre de 2027.

"Van a ser unas instalaciones mucho más operativas, con mayor tecnología", ha afirmado, con una inversión de 14 millones de euros que va a permitir multiplicar "por cuatro" las actuales.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en la apuesta por otro nuevo edificio para las escuelas de protección ciudadana, del que espera que "antes de que finalice el año" se puedan iniciar las obras y que también conllevará una inversión "importante" de cerca de 15 millones de euros.