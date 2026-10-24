El nuevo gimnasio del CP Virgen de Criptana recibirá una inversión regional de 770.000 euros

El alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, en la clasurusa de las jornadas educativas. - AY CAMPO DE CRIPTANA

CIUDAD REAL 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Público Virgen de Criptana recibirá una inversión por parte del Gobierno regional de 770.000 euros para construir el gimnasio, tal y como ha anunciado el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro.

El regidor ha trasladado este compromiso en el Teatro Cervantes de Campo de Criptana, que ha acogido la clausura oficial de las Jornadas Educativas 2026, celebradas bajo la temática central 'Más allá de la Luna'y dedicadas a la astronomía, la ciencia y la cultura.

El acto ha reunido a representantes institucionales, a la comunidad educativa local, docentes, familias y al alumnado premiado en una gala institucional que combinó el reconocimiento académico con actuaciones artísticas del Conservatorio Profesional de Música y la Escuela Municipal de Música y Danza, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La jornada ha contado con la presencia de la viceconsejera de Educación y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen Teresa Olmedo, y la concejala de Educación, Gema Carrillo y miembros de la corporación municipal.

Durante su intervención, el alcalde de Campo de Criptana ha destacado el esfuerzo colectivo de los centros educativos de la localidad y ha valorado el desarrollo de unas jornadas que han implicado a toda la comunidad, incluyendo al Centro Ocupacional y al Colegio de Educación Especial María Auxiliadora.

Asimismo, Lázaro ha anunciado una importante noticia para las infraestructuras educativas del municipio. "Y no todo siempre es lo mejor, siempre hay que seguir mejorando, siempre hay retos que tenemos que asumir, como mejorar las instalaciones".

"Es una gran noticia, es mucho trabajo que hay detrás de ese anuncio, es mucho compromiso por parte del Ayuntamiento, pero como no, de la Junta de Comunidades para sacar adelante un proyecto que va a permitir dotarle de una infraestructura muy necesaria para el colegio que ahora no puede disfrutar, puesto que hay problemas estructurales en el gimnasio antiguo, y que nos permite mejorar de nuevo otro de los colegios públicos de Campo de Criptana", ha afirmado el alcalde

Por su parte, la viceconsejera de Educación y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha subrayado la colaboración del Gobierno regional para enriquecer las actividades de las jornadas a través del planetario móvil del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha.