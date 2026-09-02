El nuevo Hospital de Puertollano y el Hospital de Parapléjicos de Toledo contarán con nuevos TAC

La consejera Portavoz, Esther Padilla - JCCM

TOLEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la renovación y modernización de la alta tecnología diagnóstica del sistema sanitario público regional con una inversión de 1,1 millones de euros destinada a la adquisición de dos nuevos equipos de tomografía computerizada de última generación para el nuevo Hospital de Puertollano y el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, lo ha avanzado en la rueda de prensa para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno. Gracias a esta nueva tecnología, ha reconocido la consejera, la sanidad pública de la región dispondrá de "una tecnología que permitirá incrementar de manera significativa las posibilidades diagnósticas respecto a los equipos disponibles actualmente, ofreciendo una mayor resolución y calidad de imagen y una adquisición más rápida de las exploraciones".

Padilla ha destacado que esta mejora tecnológica permitirá obtener imágenes con una mayor nitidez y reducir de manera notable el denominado ruido radiológico, facilitando a los especialistas estudios de alta calidad y aumentando la precisión de las exploraciones necesarias para el diagnóstico de diferentes patologías.

Una de las principales novedades será la posibilidad de realizar estudios cardiacos, una prestación que los equipos actuales no permiten llevar a cabo. "Además de incrementar la capacidad diagnóstica de ambos hospitales, disponer de estas prestaciones en los propios centros permitirá evitar la derivación a otros centros", ha insistido.

En el caso del nuevo TAC para Puertollano, la responsable autonómica ha incidido en el avance tecnológico que supondrá este nuevo equipo, recordando que si "ahora el Servicio de Radiología de Puertollano trabaja con un equipo de tomografía computerizada helicoidal de 16 detectores, el nuevo equipo contará con al menos 128 detectores", lo que permitirá realizar exploraciones que actualmente no son posibles, además de mejorar la velocidad de adquisición, la resolución y la calidad de las imágenes.

Su incorporación forma parte de la dotación tecnológica necesaria para acompañar la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Puertollano y garantizar que la nueva infraestructura sanitaria cuente con equipamiento acorde con las posibilidades diagnósticas actuales.

La segunda unidad se destinará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde permitirá sustituir un equipo con más de diez años de antigüedad por otro de última generación. La renovación permitirá reforzar la capacidad diagnóstica del centro, incrementar la fiabilidad de los resultados y mejorar la seguridad de los pacientes, además de ampliar las posibilidades de los profesionales a la hora de realizar exploraciones de mayor complejidad.