Núñez acusa a Page de llevar 11 años reiterando anuncios que no han llegado: "Los problemas de 2015 siguen estando ahí"

El presidente regional del PP, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, de llevar once años reiterando "anuncios y planes que, o no han llegado o han llegado con retrasos y de manera incompleta", de tal manera que los problemas que la región tenía en 2015 "siguen estando ahí".

En una rueda de prensa, acompañado del Grupo Parlamentario Popular, Núñez ha hecho un repaso de once años de gobierno socialista que lo que ha propiciado es que la Comunidad Autónoma se "sigue enfrentando hoy a importantes déficits económicos, sociales y territoriales" y que, "en muchos casos, está peor incluso que cuando llegó" García-Page al gobierno.

Pero, sobre todo, en estos últimos ocho años, de la mano del Gobierno nacional de Pedro Sánchez, ha criticado que, "en lugar de tratar de converger" en una unidad de acción, lo que ha hecho el presidente regional es tratar "de forjarse una idea del socialista bueno que está en contra de lo que sucede en nuestro país, pero que, después, siempre que es necesario, con el voto de los socialistas de Castilla-La Mancha" apoya al Gobierno central.

"Las prioridades de Page siempre han sido, y por este orden, primero su interés personal, el de Emiliano García-Page; segundo, la supervivencia de su partido, el PSOE, y, por último, con muy poca o ninguna importancia lo que le da a los castellanomanchegos", ha subrayado Paco Núñez.

El dirigente de los 'populares' en la región ha advertido de que "la primera prioridad de Page es Page y después la supervivencia del PSOE. Poco le importa lo que le pase a los castellanomanchegos", apreciando que "un gobierno no puede convertir el anuncio en su forma de gestión" y que "es muy grave incumplir la palabra dada" y "mentir a los ciudadanos en política".

Pero no es menos grave, ha continuado, "que los problemas que Castilla-La Mancha tenía en el año 2015 siguen estando ahí", apuntando que cuando en ese año, en el año 2019, en el año 2023 y en cada discurso institucional, el presidente de Castilla-La Mancha "dice que va a hacer exactamente lo mismo" es "porque sigue sin hacerlo".

Paco Núñez ha aseverado que, por el contrario, él siempre ha defendido otra forma de hacer política basada en "una gestión eficaz, que haya una gestión eficiente, que se busque el interés general, que las decisiones que se tomen estén siempre subordinadas al interés general y no al interés electoral, que haya un gobierno que planifique, que lo haga con continuidad".

Ha defendido, igualmente, la capacidad de "adoptar medidas que generen beneficio en el medio y en el largo plazo, no solo aquellas que en el corto plazo te pueden dar un rédito electoral, sino aquellas medidas que, aunque sean para largo plazo, pero sean estructuralmente buenas para la región, se adopten" algo que, en su opinión, "requiere exclusividad y prioridad única. Y hoy en Emiliano García-Page ni tiene dedicación exclusiva a Castilla-La Mancha ni su prioridad está en Castilla-La Mancha".

"PROMESAS INCUMPLIDAS"

En ese balance de los once años de Gobierno de Emiliano García-Page, Núñez ha destacado la situación económica de Castilla-La Mancha, donde la renta per cápita continúa situándose por debajo de la media nacional y europea, y que la región lidere indicadores negativos como la pobreza.

En materia de empleo, ha lamentado que Castilla-La Mancha continúe ocupando posiciones destacadas en desempleo juvenil y femenino, pese a las reiteradas promesas del Ejecutivo regional sobre planes de choque, empleo juvenil o apoyo al emprendimiento, criticando la "elevada presión fiscal" que soportan los castellanomanchegos.

Igualmente, ha denunciado incumplimientos en políticas sociales, dependencia, educación y sanidad. En este sentido, ha recordado que miles de personas han fallecido esperando el reconocimiento de la dependencia y ha acusado al Gobierno regional de incumplir compromisos como la gratuidad real de la educación de 0 a 3 años, la implantación de la enfermería escolar o la carrera profesional sanitaria.

Respecto a las infraestructuras, ha afirmado que "en once años de Gobierno socialista se han puesto en marcha cero kilómetros de autovía". Igualmente, ha denunciado la falta de avances en materia de vivienda, donde las promesas de vivienda social y nuevas promociones siguen sin materializarse, mientras que la tasa de emancipación juvenil continúa siendo una de las más bajas.

Núñez ha recordado que Emiliano García-Page firmó el Pacto Regional por el Agua junto a decenas de entidades y que "no ha cumplido ni una sola coma" de dicho acuerdo, y ha denunciado el incumplimiento de numerosos anuncios en materia de igualdad, despoblación, deporte, turismo o desarrollo territorial, destacando que los siete planes especiales anunciados para zonas especialmente afectadas por la despoblación "han recibido cero euros de inversión".