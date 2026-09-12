Núñez afirma que "en la caza van a mandar los cazadores" si logra ser presidente de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este sábado que "en la caza van a mandar los cazadores" y ha avanzado que dará al sector cinegético "el protagonismo que merece", situándolo en el centro de su agenda política, si consigue ser presidente de la región tras las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha confirmado Núñez durante su visita a la Feria Nacional de la Caza, Pesca y Turismo (Fercatur), en Ciudad Real, donde se ha mostrado convencido de que, dentro de unos meses, habrá un cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha y ha defendido que sean los propios profesionales y aficionados del sector de la caza quienes tomen "las decisiones sobre el futuro de la caza".

En este sentido, ha explicado que quiere que la caza tenga el protagonismo que se merece en la agenda política del Gobierno que presidirá si gana las elecciones y ha advertido de que, si mandan los cazadores en la caza, "no mandan otros que no son cazadores".

El presidente del PP-CLM ha recordado que su formación no ha apoyado leyes como la de Bienestar Animal y ha asegurado estar "radicalmente" en contra de ellas, por lo que ha defendido que quienes no forman parte del sector cinegético "no pueden ser quienes manden en el mundo de la caza". Núñez ha apostado por "decisiones valientes" para el sector, entre ellas la recuperación de la actividad cinegética en fincas de los parques nacionales y la protección de la caza menor, especialmente de la perdiz roja.

El líder de los 'populares' en la región ha destacado que "la caza es turismo y es naturaleza" y ha señalado que constituye uno de los elementos de generación de turismo más importante, no solo en la provincia de Ciudad Real, sino en toda Castilla-La Mancha.

Por ello, ha defendido la necesidad de poner en marcha programas de protección turística del sector cinegético para que el turismo que atrae la actividad cinegética tenga la protección y el impulso por parte del Gobierno que se merece. Asimismo, ha reivindicado que "la caza es biodiversidad y protección de la naturaleza", al considerar que permite garantizar que permanezca el medio ambiente y el ecosistema de manera sostenible.

IMPULSAR LA CARNE DE CAZA

Núñez también ha apostado por impulsar la carne de caza y la gastronomía cinegética, defendiendo que Castilla-La Mancha es "una potencia" de caza y que debe convertirse en la primera potencia europea de carne de caza y de gastronomía vinculada con la actividad cinegética.

Igualmente, ha reivindicado la importancia de las sociedades locales de caza, que ha definido como "muy importantes desde el punto de vista social en todo nuestro territorio", y ha destacado que están integradas por miles de cazadores de toda Castilla-La Mancha, conformando "un motor de economía" para los pueblos, por lo que ha defendido que se ponga encima de la mesa toda la voluntad del sector cinegético.

Núñez ha participado durante la jornada en el homenaje a Agustín Palomino, al que ha definido como "un referente del mundo de la caza" que trabajó desde la provincia de Ciudad Real "por proteger al sector cinegético, por impulsarlo y por consolidarlo como uno de los sectores más importantes desde el punto de vista económico, turístico y medioambiental". Núñez ha destacado asimismo el vínculo personal de Palomino con Lola Merino, diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, señalando que participa "con emoción" en este reconocimiento y homenaje.

Por último, el presidente del PP-CLM ha defendido que su apuesta por la caza no se limita a las declaraciones y ha puesto como ejemplo el trabajo desarrollado por la Diputación Provincial de Ciudad Real durante la presente legislatura. "Nosotros damos ejemplo", ha afirmado Núñez, quien ha señalado que si ha habido una legislatura donde se ha apoyado la caza ha sido esta y bajo la presidencia de Miguel Ángel Valverde.

En este sentido, ha destacado "el impulso a la carne de caza", "el impulso al museo de la caza", "la apuesta por Fercatur" y el trabajo de la Diputación Provincial para potenciar, promocionar y poner la caza en el centro de la agenda política de una provincia que ha definido como "la más cinegética del país".

VALVERDE DEFIENDE LA CAZA COMO UN SECTOR CAPITAL

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha mostrado su satisfacción porque la Diputación sea partícipe del impulso que FECIR está proporcionando a Fercatur y ha incidido en la relevancia que tiene la actividad cinegética en Ciudad Real. Ha recordado que se trata de "un sector capital e importante en una provincia como la nuestra", no solo por los numerosos puestos de trabajo y oportunidades que genera, sino por su contribución directa al mantenimiento del territorio.

Valverde ha defendido que actividad económica y protección medioambiental son dos realidades estrechamente vinculadas en torno al sector cinegético, que permite compatibilizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con la conservación de los ecosistemas.

De su lado, el presidente de Fecir, Carlos Marín, ha anunciado la intención de impulsar Fercatur Primavera en Almadén, una vez que se cierre el correspondiente acuerdo, con el objetivo de trasladar también a esta comarca el potencial económico de la caza y del turismo de interior. Asimismo, ha apostado por mejorar la coordinación y la colaboración con las distintas ferias cinegéticas que se celebran en la provincia.