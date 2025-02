Núñez anuncia la presentación en las Cortes de un Programa de Garantías para las viviendas en alquiler

Velázquez anuncia que el próximo martes la Junta de Gobierno Local adjudicará el contrato para la redacción del nuevo POM

TOLEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este domingo que va a proponer al Gobierno socialista la puesta en marcha de un Programa de Garantías para las viviendas en alquiler, con el fin de dar seguridad a los propietarios y de facilitar el acceso a los jóvenes.

De esta forma lo ha anunciado durante el foro sobre vivienda 'Tenemos la llave', organizado por NNGG en Toledo, donde ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad y presidente provincial, Carlos Velázquez, y por la vicesecretaria nacional del partido, Carmen Fúnez.

Núñez ha detallado que va a llevar esta medida al Parlamento autonómico, una medida que implicará que aquellos propietarios que quieran poner su vivienda en alquiler tengan la seguridad jurídica y sean amparados por la Junta de Comunidades, seguridad a la hora del cobro del alquiler y de que se va a luchar en el caso de que se produzca una ocupación ilegal.

Este programa anunciado por Núñez, ha informado el PP en nota de prensa, también lleva consigo el aval a los jóvenes para que puedan alquilar una vivienda por parte de la Junta y su protección para que puedan acceder a un alquiler.

"Eso es hacer política de vivienda, es presentar una alternativa y poner soluciones a los problemas", ha afirmado Núñez que ha añadido que los jóvenes, "nos necesitan más que nunca". Y es que "hay un grave problema de acceso a la vivienda para los jóvenes", ya que son demasiados años lo que sufrimos las políticas socialistas, siete en España con Sánchez y diez en Castilla-La Mancha con Page, que está llevando a cabo "una falta de gestión clara a la hora de implementar políticas de vivienda".

Se ha referido en este punto a la "noticia terrible para Castilla-La Mancha", como es el dato que revela el INE de que los castellanomanchegos son los españoles que más dificultad tienen para llegar a fin de mes, considerando que si él "llevara diez años de presidente de la Junta y un organismo como el INE me dijera que mi comunidad autónoma, con mis políticas, es la que lleva a sus ciudadanos a ser los que peor llegan a final de mes, ya me habría ido y habría dejado el cargo", ha confirmado, "porque no podría soportar la vergüenza y el bochorno que me provocaría".

PREMIO A LA MAYOR OCURRENCIA

Sobre las políticas de vivienda del PSOE, Núñez ha indicado que son "una lotería", ya que cada dirigente socialista lanza al aire promesas de construcción de un número de viviendas que, posteriormente, no se cumple. Pero ha querido centrarse en la propuesta "mas absurda de todas", la del consejero de Fomento, Nacho Hernando, que afirmó que la solución al problema de la vivienda es poner un nuevo impuesto a las viviendas vacías, a las segundas residencias.

A estas políticas existen alternativas, las que ya ha propuesto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según Núñez, como el Plan Prepara o la Hucha de Hogar Joven, así como políticas fiscales en materia de vivienda, que el PP regional va a trasladar al Parlamento para pedir al gobierno socialista de la región que las apruebe y sea sensible con los problemas de los jóvenes.

"RETO DE CIUDAD"

Previamente, el presidente provincial del Partido Popular y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que esta formación política está trabajando intensamente, desde el Ayuntamiento de Toledo, "para conseguir que todas las personas que quieran vivir en la ciudad tengan la oportunidad de hacerlo", garantizando el acceso a la vivienda y apostando por el crecimiento ordenado y sostenible de la capital regional.

En la inauguración del foro, Velázquez ha señalado que el acceso a la vivienda es uno de los principales retos de la ciudad, ya que la falta de planificación y la ausencia de un Plan de Ordenación Municipal (POM) han frenado el crecimiento de Toledo durante los últimos 16 años, "por culpa de la desidia de los gobiernos del PSOE en la ciudad", ha informado el PP en nota de prensa.

"El objetivo es que cualquier persona que sea de Toledo o que quiera vivir en Toledo tenga al menos la oportunidad de hacerlo, algo que no ha pasado en los últimos años. Muchas personas han querido vivir en Toledo y no han tenido la oportunidad, lo que ha provocado que los municipios del entorno crezcan mientras Toledo apenas lo ha hecho", ha afirmado.

Para dar respuesta a esta situación, ha anunciado que el próximo martes la Junta de Gobierno Local adjudicará el contrato para la redacción del nuevo POM, un documento clave para el desarrollo de la ciudad. "Han sido 16 años de gobiernos socialistas sin un documento de planeamiento que garantizara el futuro de Toledo. Eso ha impedido que la ciudad creciera y ofreciera alternativas de suelo, obligando a muchas familias a marcharse. Pero esto va a cambiar", ha declarado Velázquez.