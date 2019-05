Núñez apostará por un Gobierno de "gente de la tierra" y quiere legislar los sectores agrícola e industrial

Publicado 23/05/2019 8:39:44 CET

Admite que reformar la ley electoral sin consenso fue un error y consultará para ello a formaciones que logren escaño y a las que se queden cerca

TOLEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que, si tras las elecciones de este domingo, 26 de mayo, alcanza el Gobierno autonómico, la legislatura no será de "legislar a lo grande" sino de lograr "una simplificación administrativa, aunque sí se llevarán a las Cortes textos como una ley para el sector industrial o una para "proteger" a los agricultores.

Núñez, en una entrevista con Europa Press, ha incidido en que no puede haber "siete leyes para una misma cosa", por lo que quiere que un futuro Ejecutivo presidido por él sea capaz de reducir esa carga administrativa para "facilitar la tramitación de la documentación a cualquier persona".

Además, en este contexto, ha calificado de "vergüenza" que "no se haya aprobado ninguna de las leyes que se anunciaban" por el actual Gobierno autonómico, y que las "poquitas" que han salido adelante lo hayan hecho sin dotación económica, como la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, "una buena ley pero sin presupuesto".

Hablando sobre un futuro Gobierno del PP, el candidato ha rechazado "poner nombre a los cargos" que tendría el Ejecutivo, aunque sí ha señalado que los consejeros "van a ser gente de la tierra, que conocen el área del que van a ser consejeros y que van a ser uno más de los vecinos de Castilla-La Mancha". "Que están dedicados desde el punto de vista profesional o político a la materia y que ahora van a ser consejero del ramo", ha añadido, asegurando que "no va a haber sorpresas" en forma de políticos venidos de otras comunidades autónomas.

Sin embargo, no ha considerado que ese futuro Ejecutivo vaya a ser técnico, ya que el Consejo de Gobierno "tiene que tener carga política". "Para eso luego hay mucho perfil técnico, mucho funcionario y mucho director general", ha apostillado.

Asimismo, cree que lo que más se notaría en sus primeros cien días de gobierno, momento habitual para las primeras valoraciones de la actuación de cualquier nuevo ejecutivo, será el "protagonismo" que van a tener asociaciones y colectivos en el día a día de la gestión de la región, ya que "van a empezar a recibir encomienda de funciones".

"Van a empezar a recibir a los consejeros pero no para hacerse una foto sino para ver qué pueden hacer por el Gobierno y qué puede hacer el Gobierno por ellos, para que empecemos a evaluar que políticas se pueden llevar a cabo", ha explicado.

LA CAMPAÑA HA "SUPERADO" LAS EXPECTATIVAS

Sobre la campaña electoral, Paco Núñez ha manifestado que el PP ha "superado las expectativas" generadas a su inicio, una campaña que había planteado con "mucho contacto con la sociedad, con colectivos y asociaciones, con empresarios, agricultores y ganaderos", todo ello combinado con una presencia "importante" de actos de partido.

"Hemos hecho más actos, pueblos y reuniones de los que pensábamos hacer y con una alta satisfacción y mucha reciprocidad, así que están muy superadas las expectativas", ha sostenido.

En cuanto a las medidas que propone en su programa electoral, ha declarado que la de reducir las listas de espera al 50 por ciento antes de fin de año es de la que se siente "más orgulloso". "El presupuesto de hoy es el de 2018, no hay de 2019, y cualquier acción que no sea urgente, que no sean nóminas o pagos directos, tiene que esperar a enero", ha añadido.

De igual modo, se ha mostrado "muy optimista" en cuanto a los procesos electorales en las grandes municipios de la región, afirmando que el PP "va a gobernar todas las grandes ciudades y las diputaciones".

Por contra, no ha querido hablar de otros partidos como Vox y Ciudadanos, aunque ha insistido en que el resultado de los 'populares' en las autonómicas será "muy bueno". En este punto, ha reiterado que la campaña ha venido "bien" al PP "para mejorar el resultado" en los comicios y "aumentar el número de personas que quieren ilusionarse"

En cuanto a la posibilidad de pactos, ha apuntado que, al igual que cuando accedió a la Alcaldía de Almansa, su requisito para pactar con cualquier partido será que haya "coincidencias en el programa a aplicar", por lo que sería necesario pactar unas líneas programáticas.

"Un gobierno tiene que saber a dónde va. No puedes perder el horizonte de a donde quieres ir y, como yo tengo claro a donde quiero ir, pactaré con aquellos con los que tenga una coincidencia que nos lleve a ese camino", ha detallado.

En contraposición, preguntado por lo que más teme de que se reeditase la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos, ha aclarado que sería "que se consolide" y se "intensifique" la "radicalidad" de sus políticas.

MODIFICAR LA LEY ELECTORAL SIN CONSENSO FUE "UN ERROR"

Además, Núñez también ha hecho referencia en plena campaña electoral a la ley que rige el proceso, opinando que su partido cometió "un error" cuando modificó la Ley Electoral sin consenso, por lo que ha afirmado que, de llegar a la Presidencia, solo la cambiará "con consenso", incluyendo tanto a los partidos políticos con representación en las Cortes como aquellos que "se hayan quedado a punto".

Cualquier normativa electoral que implique el cambiar las reglas del juego tiene que ser con consenso. Nosotros lo hicimos así y fue un error, no porque no alcanzáramos la mayoría sino porque cualquier política electoral sin consenso es un error", ha repetido.

Por ello, ha explicado que "todo lo que forma la comunidad política" de la Comunidad Autónoma deberá sentarse a hablar "si queremos o no modificar el estatuto, en qué términos o qué parlamento queremos tener".

Sobre esto, ha considerado que, a partir de un acuerdo entre las formaciones políticas, saber si reducir o aumentar el número de diputados es positivo o negativo "es imposible de predecir, porque la política cambia mucho y en cuatro años cambia todo".

De la misma manera, abordando la financiación autonómica, Núñez ha considero "bueno" que Castilla-La Mancha fuera "con acuerdo" a los foros en los que se aborde un cambio en ella, aunque ha asegurado que, en cualquier caso, irá tanto al Consejo de Política Fiscal y Financiera o a los foros de presidentes autonómicos "a pedir más dinero para Castilla-La Mancha". "Y espero recibir el apoyo de todos", ha concluido.