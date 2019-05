Núñez lamenta que Gobierno C-LM haya aprobado el decreto de tiempos de espera en urgencias "deprisa y corriendo"

Publicado 22/05/2019 13:14:35 CET

CAUDETE (ALBACETE), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Junta de Comunidades, Paco Núñez, ha lamentado que el Consejo de Gobierno aprobara este martes el proyecto de decreto en el que se fijan los tiempos máximos de espera en las urgencias hospitalarias de Castilla-La Mancha, afirmando que se ha llevado a cabo "deprisa y corriendo" para "tapar las vergüenzas" del Gobierno en "temas sensibles" como la gestión sanitaria.

Núñez ha insistido en que decretos como este "no sirven para nada" ya que "no se pueden implementar" a "tres días de las elecciones" y ha insistido en que Emiliano García-Page "no ha cumplido sus promesas electorales de 2015" en el ámbito de la sanidad.

Ante esto, el candidato 'popular' se ha comprometido con "todas y cada una de las reivindicaciones" de los profesionales de la Atención Primaria porque son "una prioridad especial" para él.