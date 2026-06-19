Núñez arremete contra Page por "usar el enfrentamiento" y no ejecutar fondos para inversiones hídricas en C-LM

Foro Permanente del PP 'El Agua que necesita Castilla-La Mancha' en Tomelloso - PP

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha arremetido este viernes contra el Ejecutivo regional de Emiliano García-Page, que "ha utilizado el enfrentamiento en materia de agua para hacer política y no cumplir lo que ha prometido".

Según ha denunciado en los últimos 10 años "apenas se han ejecutado un 36 por ciento de los fondos previstos para inversiones hídricas en la región" y se han dejado de invertir más de 600 millones de euros durante sus mandatos.

"Hay que pasar de las guerras de agua a utilizar el agua como elemento de generación de riqueza, empleo y oportunidades", ha pedido el líder del PP, que ha lamentado que "el PSOE sigue hablando de planes cuando los hechos son tozudos" y ha alertado sobre la espada de Damocles en Castilla-La Mancha.

"Si no se cumplen los parámetros de la Directiva Marco antes de finales de 2027, esto va a acarrear medidas restrictivas; prorrogar la aplicación de esta Directiva europea es fundamental, ya que la incapacidad del Gobierno de Page para cumplir las medidas, nos llevará a restricciones y al cierre del 70 por ciento de los pozos en Castilla-La Mancha", ha alertado en el Foro Permanente 'El Agua que necesita Castilla-La Mancha' celebrado en la localidad de Tomelloso, donde ha participado la eurodiputada Carmen Crespo.

"Si no se amplía la Directiva, el 70 por ciento de 7.000 pozos se van a cerrar y esto es la ruina de Castilla-La Mancha; por eso pretendemos una ampliación de cinco años de plazo, con el fin de cumplir con la Directiva europea" ha explicado Núñez, si bien ha lamentado la actitud del PSOE europeo, incluida la número tres de Page en la Ejecutiva del PSOE, que ha pedido el cierre de los pozos en Castilla-La Mancha".

AMPLIAR EL PLAZO DE LA DIRECTIVA EUROPEA ES FUNDAMENTAL

Según informa el partido, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha insistido en que ampliar el plazo de la Directiva Marco del Agua "está por encima de cualquier ideología".

"Es una cuestión de supervivencia de nuestros pueblos, por ello hay que ampliar esta directiva hasta 2032, tal y como se lo planteamos con la comisaria de Aguas en Bruselas, para así acometer las reformas necesarias y evitar el cierre de los pozos", ha dicho Núñez, que ha reivindicado un plan nacional de agua que llevará a cabo un gobierno de Núñez Feijóo en España.

"Para mí el Agua no es un eslogan, ni un titular de Prensa; es una obligación moral, una responsabilidad política y una cuestión de justicia; hoy, existen dos modelos en nuestro país; uno del de Page y Pedro Sánchez, cuyos resultados ya conocemos; y yo les propongo que vayamos a un modelo donde la gestión del agua esté basada en el consenso, el rigor y en utilizar el agua para crear empleo y riqueza, el que represento yo en Castilla-La Mancha y Núñez Feijó en España", ha concluido.

ESCUCHAR A LOS TÉCNICOS

Por su parte, la eurodiputada del PP, Carmen Crespo, ha señalado que "aquí no se trata de lo que dicen los políticos, sino de lo que dicen los técnicos y los planes hidrológicos hay que cumplirlos".

"Pero el Gobierno de España no ha hecho nada en materia de Agua, y esto es un error garrafal". Lo que estamos solicitando y a ello Paco Núñez a Bruselas, es que den otra oportunidad a España para que los recursos económicos se puedan invertir en nuestro país, con una prórroga que es fundamental para acometer esas reformas, pero no vemos a los socialistas capaces de plantearla".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha demandado soluciones y ha pedido "olvidarse de los enfrentamientos".

"La estrategia del enfrentamiento y la ideologización de la Agricultura del PSOE no resuelve problemas; tenemos otro camino que es el del trabajo serio y responsable que llevamos desde el Partido Popular".