Núñez asegura que los alcaldes del PP en C-LM están asumiendo "en solitario" la gestión porque Page "está a otra cosa"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

GUADALAJARA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que "como la Junta de Comunidades de Emiliano García-Page está a otra cosa, los alcaldes del Partido Popular están asumiendo en solitario la gestión de nuestra tierra", convirtiéndose en el "verdadero motor" de desarrollo de muchos municipios de la región.

Así lo ha manifestado tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde de Pastrana, Carlos Largo, donde ha conocido las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento durante los últimos años, según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Núñez ha lamentado que el Gobierno autonómico "promete, anuncia y hace titulares, pero después no ejecuta sus compromisos", dejando a los municipios sin el respaldo que necesitan para afrontar inversiones fundamentales. "Si hoy hay gestión eficaz en gran parte del territorio de Castilla-La Mancha es gracias al esfuerzo y al compromiso de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que están sacando adelante sus pueblos sin ayuda de la Junta", ha afirmado.

El presidente del PP castellanomanchego ha señalado que mientras García-Page debería estar impulsando inversiones, desarrollo económico, turismo, educación, sanidad o políticas sociales, "está completamente ausente de los problemas reales de Castilla-La Mancha" y "obligando a los ayuntamientos a asumir competencias y responsabilidades que corresponden al Gobierno regional".

Como ejemplo de esta situación, Núñez ha destacado la inversión realizada por el Ayuntamiento de Pastrana para modernizar y adaptar el colegio de la localidad. "Un municipio de menos de 1.000 habitantes ha destinado más de 300.000 euros a mejorar las cubiertas, garantizar la accesibilidad y poner al día un centro educativo en el que estudian más de 70 niños", ha explicado.

"Ha tenido que ser un alcalde del Partido Popular quien asuma al cien por cien una actuación educativa porque el Gobierno de Page ha dado la espalda a los vecinos de Pastrana", ha señalado.

Igualmente, ha incidido en que esta situación "no es un caso aislado", sino que se repite en decenas de municipios de Castilla-La Mancha donde las peticiones de los ayuntamientos son rechazadas tanto en las delegaciones provinciales como en las Cortes regionales.

"Dentro de un año, cuando gobernemos Castilla-La Mancha, la Junta será la primera administración en impulsar una gestión eficaz, honesta y coordinada con los ayuntamientos. Estará centrada exclusivamente en los problemas de nuestra tierra y en ayudar a quienes cada día trabajan por sus vecinos", ha afirmado.

Núñez ha asegurado que un futuro Gobierno del Partido Popular trabajaría "de la mano de alcaldes para multiplicar las oportunidades de desarrollo de los municipios y recuperar una administración autonómica útil para los castellanomanchegos".