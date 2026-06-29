Núñez asegura que Page volvió a "defraudar" en el Comité Federal: "Se queja en la puerta pero es cobarde ante Sánchez"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cargado contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por volver a "defraudar" a los castellanomanchegos y al conjunto de los españoles durante su participación en el Comité Federal del PSOE del sábado.

En declaraciones a los medios, tras la reunión del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Núñez ha criticado que el PSOE de Castilla-La Mancha se tirara una semana entera alimentando las expectativas, tratando de contar lo valiente que iba a ser Emiliano García-Page y cómo iba a provocar la caída de Pedro Sánchez, para luego, según ha afeado el 'popular', acabar "en lo de siempre".

"En un presidente de Castilla-La Mancha y en un secretario general del PSOE castellanomanchego que habla mucho y que no hace nada". "Es lo de siempre", ha censurado Núñez, quien no ve ninguna diferencia entre el Page del sábado y el Page de hace un año en el último comité federal. "Quejarse en la puerta, ser muy valiente ante los medios de comunicación y muy cobarde ante Pedro Sánchez".

"Tratar de inflar unas expectativas en el ambiente para después no materializarlas y convertir una vez más su visita al Comité Federal de Ferraz en un capítulo más del particular teatro que Emiliano García-Page viene representando como actor principal en los últimos meses", ha argumentado el jefe de los 'populares' castellanomanchegos.

De este modo, Núñez se ha hecho eco de los audios de Page en el Comité Federal filtrados a los medios de comunicación asegurando que "no hay que tener miedo a dar la palabra a los ciudadanos". Según ha dicho Núñez, "la pregunta es, porque él que tiene las herramientas no fuerza las elecciones generales, por pura coherencia".

"Page está diciendo que no hay que tener miedo a dar la palabra a los españoles, pero es que él tiene las herramientas para que los españoles sean convocados a las urnas. Si los ocho diputados de Emiliano García-Page dejan de prestar su apoyo a Pedro Sánchez se acabó la legislatura".

Según ha incidido, "Page no retira ese apoyo porque mantiene esa posición de crítica permanente en los medios de comunicación pero de inacción absoluta cuando llega el momento de la verdad".

Finalmente, Núñez ha añadido que a Page "solo le preocupa el PSOE" y que hace mucho que ha dejado de estar en el día a día de Castilla-La Mancha.