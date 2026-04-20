Núñez celebra la recuperación de la carrera profesional sanitaria pero cree que llega tarde y tras "muchas mentiras"

Archivo - Paco Núñez, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / MARÍA G. VILLARRUBIA - Archivo

GUADALAJARA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha celebrado el pacto logrado hoy por el presidente regional, Emiliano García-Page, para recuperar la carrera profesional sanitaria en la región, si bien ha dicho que la "pena" es que llegue no solo once años después de lo prometido, sino además tras 63 votaciones en Cortes con otros tantos rechazos socialistas en los últimos años.

"El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha votado que no a una carrera profesional que llega después de muchas mentiras", ha dicho a preguntas de los medios, asegurando que primero se dijo que haría falta una ley, ahora no, o incluso "que habría que despedir a trabajadores".

Ha recordado también las palabras del presidente García-Page al vincular en su discurso del Debate sobre el Estado de la Región del pasado año esta recuperación a un nuevo modelo de financiación autonómica.

Lo importante para Núñez, en todo caso, es "que se recupere, que sea para todos los grados y para todos los profesionales, y que por fin los sanitarios de Castilla-La Mancha no tengan que sentir que están menospreciados".