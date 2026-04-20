Núñez propone un programa de retención del talento de la mano de la UCLM y la UAH si es presidente de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - PP

GUADALAJARA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto este lunes un programa de retención del talento de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Alcalá de Henares, ofreciendo a los alumnos que titulen una primera oportunidad laboral en la región.

De esta forma se ha pronunciado Núñez durante la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, el castellanomanchego Carmelo García.

Desde allí ha hecho gala de la UAH, "de las más importantes del país", con sede en Castilla-La Mancha y más concretamente en Guadalajara. "Perder la perspectiva de que tenemos dos grandes universidades en Castilla-La Mancha como es la UAH y la UCLM, es un error". A raíz de ello es cuando ha anunciado la medida que pondrá en marcha cuando esté al frente del gobierno de la región.

El presidente del PP ha reiterado su intención de, con cargo al presupuesto que hoy se destina al Plan de Empleo, poner en marcha un programa de retención del talento, de forma que el 100 por cien de los jóvenes que titulen en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad de Alcalá de Henares, tengan una primera oportunidad laboral en empresas de la región.

De esta forma, Núñez ha explicado que quiere acercar el talento universitario que acaba de graduarse en las universidades con presencia en nuestra tierra a las empresas de Castilla-La Mancha y lograr, por tanto, que todas las empresas tengan la oportunidad de contar con el talento de nuestros jóvenes.

El líder del PP en la región ha aprovechado para felicitar en nombre de toda su formación al nuevo rector de la UAH, ya que es la primera vez que un alcarreño va a ser rector de esta universidad, un motivo de "satisfacción y alegría" ya que "un gran profesor y un gran universitario" va a ostentar dicho cargo, como es el caso de Carmelo García.