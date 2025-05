Núñez celebra el "rotundo éxito" de Fenavin bajo la gestión del PP y acusa al PSOE de "haber torpeado" la feria

CIUDAD REAL 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha celebrado el "rotundo éxito" de la Feria Nacional del Vino (Fenavin) --la primera gestionada bajo un gobierno del PP en la Diputación de Ciudad Real-- y ha acusado al PSOE y a la Junta de "haber torpedeado" la feria desde antes de su comienzo.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación durante una visita que ha realizado a Fenavin en el último día de la feria, desde donde ha lamentado que durante los meses previos el PSOE y varios representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha "intentaran sembrar dudas e incertidumbres".

Núñez ha señalado que Fenavin "no es de ningún partido político", sino de "Ciudad Real y de Castilla-La Mancha", por lo que ha pedido tanto al PSOE como a la Junta de Comunidades que "arrimen el hombro" para seguir mejorando "la buena marcha" de la feria.

De igual modo, ha criticado la ausencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la primera edición organizada por el Partido Popular.

"Es la primera vez que el presidente no asiste a Fenavin y yo no quiero pensar que ha aprovechado para irse a Japón para no estar aquí, pero me parece que el Gobierno de Castilla-La Mancha debería de haber tenido más y mejor presencia en Fenavin", ha declarado.

Por otro lado, durante su intervención, ha reivindicado la defensa del vino que el PP ha llevado hasta Bruselas, donde se reunió con el comisario europeo de Agricultura para trasladar su oposición al nuevo sistema de etiquetado.

Además, ha reiterado su postura sobre el trasvase Tajo-Segura, asegurando que "solo puede hacerse en caso de necesidad real, con una auditoría hídrica que el Gobierno regional no ha elaborado".

Núñez ha acusado al Ejecutivo de Emiliano García-Page de "llevar 40 años mintiendo a los agricultores" y ha recordado que fue él quien impulsó la creación de la Mesa del Agua.