Núñez se compromete a avanzar y a mejorar el tejido industrial de La Rosa si es elegido presidente de C-LM

Visita del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a una empresa en La Roda. - PP C-LM

ALBACETE 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado que La Roda tiene que seguir creciendo y necesita seguir mejorando su capacidad de adaptación industrial, recordando que siempre ha sido "uno de los referentes industriales de la provincia de Albacete y de toda Castilla-La Mancha".

Por ello, se ha comprometido a impulsar, en cado de llegar al Gobierno regional, medidas para ampliar, "y poder acoger mayor tejido empresarial y trabajar por un tejido empresarial moderno, dinámico, vanguardista, tecnológico y que pueda generar empleos de calidad".

"Los rodenses pueden tener la confianza de que esa necesidad de avanzar y mejorar el tejido industrial de La Roda será atendida desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y esa actuación se llevará a cabo dentro de un año", ha dicho Núñez, que ha visitado este miércoles la localidad.

Núñez ha señalado que Castilla-La Mancha tiene "muchas personas preparadas, con inquietud, con ambición y que son capaces de transformar y modernizar" los proyectos empresariales que comenzaron generaciones anteriores, convirtiéndolos en referentes europeos.

En este sentido, ha defendido que el talento castellanomanchego es sin lugar a dudas un talento a proteger e impulsar y ha asegurado que necesita un gobierno que sea capaz de llevar a cabo ese tipo de actuaciones.

Núñez ha explicado que una de sus principales metas si el PP alcanza el Gobierno de Castilla-La Mancha será precisamente proteger y colaborar en el impulso del talento, tanto el que existe en la docencia y en las aulas como el de la sanidad, las pequeñas y medianas empresas y el tejido autónomo. "Proteger e impulsar ese talento es absolutamente fundamental".

"EL SOCIALISMO SÓLO GENERA PROBLEMAS"

Asimismo, el presidente de los 'populares' ha abordado la situación política y social que atraviesa España y Castilla-La Mancha. "Estamos viviendo una situación esperpéntica, una situación surrealista y criticando que algunos están mirando para otro lado.

"El socialismo sólo genera problemas. Sánchez y Page se han ido un mes de vacaciones mientras España afronta una situación de problemón tremendo".

En este contexto, ha denunciado la situación generada en la frontera con Ceuta y ha lamentado que ambos gobiernos hayan estado "sin dar una sola explicación, sin dar una sola respuesta durante ese periodo, y regresan para dejar cuatro titulares vacíos, cuatro anuncios que luego nunca se cumplen y tratan de confundir a la gente".