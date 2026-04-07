Núñez se compromete a gestionar "con eficacia" los fondos europeos si preside C-LM para que lleguen al tejido productivo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro de trabajo este martes junto a representantes de Cecam. - CECAM

TOLEDO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido un encuentro de trabajo este martes junto a representantes de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) en el que se ha analizado la gestión de los fondos europeos por parte de las administraciones, así como su impacto real en el tejido productivo de la región.

Durante el encuentro, en el que el líder del PP en Castilla-La Mancha ha estado acompañado por la responsable de Asuntos Europeos del PP, Eva Poptcheva, se ha puesto de manifiesto la preocupación por parte de los implicados debido a la "escasa" llegada de fondos europeos a pymes y autónomos, que "continúan sin beneficiarse de manera efectiva de estas ayudas, que son clave para el desarrollo económico", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Así, Núñez ha criticado que el Gobierno regional no haya "propiciado los mecanismos adecuados" para garantizar que los fondos lleguen a la economía real y se ha señalado como "clave" la "ausencia de canales eficaces" a través de entidades con capilaridad en el sector productivo, que permitan "una distribución ágil y accesible, así como eficiente, de los recursos europeos".

Además, el presidente del PP en la región ha puesto de relevancia que, en Castilla-La Mancha, "se está perdiendo una oportunidad estratégica para impulsar su competitividad, modernizar su economía y fortalecer su tejido empresarial", todo ello debido a una gestión "desalineada con las necesidades reales de pymes y autónomos".

GESTIÓN "EFICAZ Y CERCANA A LAS EMPRESAS"

Paco Núñez ha trasladado a los responsables de Cecam una propuesta "clara" de colaboración con el tejido empresarial de la región, más enfocada a pequeños empresarios y a autónomos, con el fin de "identificar, orientar y aprovechar" las distintas líneas de financiación que ofrecen las instituciones europeas.

Esto con el objetivo de facilitar el acceso a dichos fondos en ámbitos que son "clave", como es el caso de la modernización empresarial, la digitalización, la movilidad, las infraestructuras y la innovación, asegurando que cada euro que viene de la Unión Europea tenga un "impacto real" en la generación de actividad económica y de empleo en Castilla-La Mancha.

Durante la reunión de trabajo se han abordado otras cuestiones que preocupan al tejido empresarial de la región, como es la situación del mercado laboral y la "elevada carga fiscal" que soportan empresas y autónomos en Castilla-La Mancha, algo que "está limitando su crecimiento y competitividad".

Sobre esto, Núñez ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando" junto a ellos para impulsar políticas que favorezcan el dinamismo de la actividad económica, que reduzcan la elevada presión fiscal y que garanticen que los recursos europeos lleguen de manera efectiva "a quienes los necesitan para generar empleo y riqueza en la región".