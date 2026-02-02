Núñez critica a Page por "defender" la gestión de Puente en Adamuz: "Los castellanomanchegos no se lo merecen"

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha aseverado que los castellanomanchegos "no se merecen" que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, defienda la gestión de Óscar Puente en el accidente de Adamuz.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Núñez ha mantenido que los castellanomanchegos están "perplejos" ante "la ofensa" que han vivido en las últimas comparecencias públicas de García-Page.

"El pueblo de Castilla-La Mancha no se merece un presidente que defienda a Óscar Puente. Los vecinos de la región no tienen por qué soportar el estupor que les provoca escuchar a su presidente defendiendo con uñas y dientes a Óscar Puente".

El presidente del PP-CLM ha recordado que García-Page ha comparecido públicamente en dos ocasiones recientes, "el viernes 23 y el viernes 30". En la primera de ellas, "dijo que defendía a Sánchez de la tragedia y arremetía contra los buitres políticos", defendiendo así "a Pedro Sánchez y con él a su ministro de Fomento en relación con la gestión de la tragedia de Adamuz".

Asimismo, ha apostillado que, en la segunda comparecencia García-Page defendió "directamente" a Puente y aseguraba que "el problema de las redes ferroviarias no es un problema ni de ahora, ni de este ministerio". Ante lo que Núñez se ha preguntado por qué García-Page realiza "esa defensa tan cerrada de Óscar Puente".

"¿De verdad tienen que soportar los castellanomanchegos la vergüenza de ver cómo es su presidente el que defiende a Óscar Puente en el peor momento del Ministerio de Fomento de nuestra historia ante el peor accidente ferroviario de los últimos años?", ha añadido.

Además, Núñez ha cuestionado si esa defensa de García-Page se debe a que el Gobierno regional no ha invertido en los últimos once años "ni un solo euro" en las autovías de Castilla-La Mancha o que "nunca ha luchado por mejorar la red ferroviaria en nuestra tierra", y ha planteado si esta actitud responde a que García-Page "está detectando que hay un fin de ciclo y quiere acercar posturas con satélites del sanchismo".

"Los trenes se paran continuamente en la línea hacia Extremadura y hay retrasos permanentes en el AVE, especialmente en la provincia de Ciudad Real y Puertollano".

Núñez ha recalcado que "la realidad es que las dos últimas comparecencias de Emiliano García-Page han sido para poner encima de la mesa su defensa cerrada a Óscar Puente" y a la gestión que ha llevado a cabo su Ministerio y el Gobierno de Sánchez en la tragedia ferroviaria de Adamuz, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Los castellanomanchegos no se merecen un gobierno y un partido que estén al lado de la peor gestión de las infraestructuras y del fomento de los últimos años en nuestro país, porque ha sido una gestión negligente, nefasta y cargada de mentiras".

Finalmente, Paco Núñez ha expresado su deseo de que las investigaciones parlamentarias permitan "esclarecer la verdad" y que los familiares de las víctimas "puedan tener la tranquilidad de que conocerán la verdad de lo que ha sucedido en el accidente de Adamuz".

Y ha pedido que, "Emiliano García-Page rectifique y que no haga esa defensa tan cerrada de Óscar Puente, ya que provoca bochorno y una verdadera ofensa que deja perplejo a nuestro pueblo".