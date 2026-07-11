Núñez defiende una Castilla-La Mancha de futuro para los jóvenes "con más oportunidades y menos obstáculos"

El presidente regional del PP, Paco Núñez, en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en Valladolid. - PP

TOLEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que los jóvenes necesitan "más oportunidades y menos obstáculos" para poder desarrollar su proyecto de vida, incidiendo en que las administraciones deben trabajar para garantizarles un futuro en libertad, con empleo, vivienda y una formación de calidad.

Así lo ha indicado durante el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en Valladolid, que proclamará a Ignacio Dancausa como nuevo presidente. "Los jóvenes merecen un futuro en libertad, una formación de calidad que les permita competir en igualdad de oportunidades, un empleo digno y bien remunerado y la posibilidad de emanciparse, formar una familia y acceder a una vivienda", ha señalado.

El presidente regional del PP ha afirmado que ese es también el compromiso del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que trabaja para que la Comunidad Autónoma sea una tierra capaz de retener el talento de sus jóvenes y ofrecerles las oportunidades que hoy muchos buscan fuera de la región, ha informado el PP en nota de prensa.

"No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes tengan que marcharse para encontrar un empleo o desarrollar su proyecto de vida. Castilla-La Mancha tiene talento, capacidad y potencial, y nuestra obligación es crear las condiciones para que puedan quedarse, crecer y prosperar aquí", ha defendido.

Ha incidido en que el PP seguirá impulsando políticas que favorezcan la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el apoyo al emprendimiento y una educación de calidad, convencido de que "invertir en los jóvenes es invertir en el futuro de Castilla-La Mancha y de España".

Por último, ha deseado a Dancausa el mayor de los éxitos al frente de Nuevas Generaciones, convencido de que su liderazgo contribuirá a seguir defendiendo los intereses de la juventud española desde los valores de la libertad, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades.