Núñez defiende una "revolución contra la burocracia" para ayudar a las empresas de C-LM a generar empleo y actividad

Encuentro con autónomos organizado por el PP en Talavera de la Reina. - PP

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de impulsar "una profunda simplificación administrativa y una auténtica revolución contra la burocracia" para ayudar a autónomos, pymes, agricultores y ganaderos a generar empleo y actividad económica en Castilla-La Mancha.

Durante un encuentro con autónomos junto al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en la ciudad talaverana, Núñez ha asegurado que Castilla-La Mancha "necesita urgentemente un cambio de Gobierno" tanto en España como en la Comunidad Autónoma para poner en marcha políticas "de apoyo real al tejido productivo", según haninformado los 'populares' en nota de prensa.

El presidente regional del PP ha lamentado que el Gobierno autonómico "siga instalado en la inacción fiscal y en una maquinaria administrativa lenta, pesada y asfixiante" que dificulta el crecimiento económico y la creación de empleo.

Núñez ha recordado que el Partido Popular ya ha presentado en las Cortes regionales una propuesta integral de reforma del IRPF con el objetivo de devolver 400 millones de euros "al bolsillo de las familias, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas", una iniciativa que no contó con el apoyo del PSOE.

En este sentido, ha defendido la necesidad de deflactar el tramo autonómico del IRPF, bajar impuestos y avanzar hacia la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de reducir impuestos como actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales.

Núñez ha incidido en que "la bajada de impuestos no es suficiente si no va acompañada de una administración ágil y eficaz". Por ello, ha apostado por incorporar herramientas como el silencio administrativo positivo y la declaración responsable para acelerar trámites y reducir cargas burocráticas.

"Reducir la burocracia es absolutamente fundamental, simplificar los procedimientos administrativos es hoy más necesario que nunca si queremos ayudar a quienes levantan cada día Castilla-La Mancha con su esfuerzo", ha afirmado.

El presidente regional del PP ha asegurado que defenderá una reforma legislativa integral que permita "facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Administración" y acabar con "las trabas innecesarias que frenan inversiones, oportunidades y empleo".

Por último, Núñez ha destacado que Talavera de la Reina representa "como pocos lugares" la necesidad de una mayor colaboración institucional y de políticas económicas centradas "en la libertad económica, el alivio fiscal y la eliminación de obstáculos burocráticos".

CONTRATO DEL PP CON LOS AUTÓNOMOS

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP nacional, Juan Bravo, ha puesto en valor el "contrato del Partido Popular con los Autónomos", que nace tras el compromiso adquirido por los presidentes autonómicos del partido junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de situar a los autónomos entre las principales prioridades políticas, con el objetivo de escuchar las necesidades reales de los autónomos y construir medidas que favorezcan el emprendimiento, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Bravo ha asegurado que "sí se pueden bajar los impuestos, controlar el gasto público de manera eficiente e invertir para generar oportunidades", felicitando además al alcalde y a su equipo de gobierno por aplicar "las políticas que defiende el Partido Popular".

En este sentido, ha defendido la necesidad de trasladar a Castilla-La Mancha modelos de gestión que ya han demostrado resultados en comunidades como Andalucía, liderada por Juanma Moreno, con políticas basadas en la bajada de impuestos, la atracción de inversiones y la eficiencia en la gestión pública.

"Cuando hablamos de autónomos hablamos de tres millones y medio de personas que forman parte de nuestro día a día, que crean empleo y que sostienen la actividad económica de nuestro país", ha señalado.

Asimismo, ha detallado que el Partido Popular está trabajando en propuestas relacionadas con la fiscalidad, la simplificación administrativa y la mejora de las relaciones laborales para facilitar la actividad de quienes emprenden.

"Lo más importante que nos pidieron los presidentes fue escuchar a los autónomos, conocer sus problemas y construir soluciones contando con ellos", ha afirmado.

Bravo ha subrayado que estos encuentros buscan que el colectivo "se sienta representado, valorado y escuchado" y ha reivindicado el papel de los autónomos como motor económico y social: "Son personas que emprenden, que empujan, que crean y que ven oportunidades donde otros no son capaces de verlas".

"ALDABONAZO" PARA LOS EMPRESARIOS TALAVERANOS

Por su parte, el alcalde ha destacado que las propuestas fiscales del PP supondrán "un aldabonazo para empresarios y autónomos" de Talavera, que en estos momentos se sienten "hundidos por la carga fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez", especialmente en ciudades como Talavera, "donde el pequeño comercio, la pequeña y la mediana empresa son fundamentales para la economía local".

Gregorio ha defendido que las políticas económicas que plantea el Partido Popular serán "fundamentales para ciudades como Talavera" y ha explicado que mientras el PSOE dejó un déficit de 4,2 millones de euros en la ciudad, ellos "en apenas dos años" registran "un superávit que duplica esa cantidad, cercano a los ocho millones y medio de euros".

En ese sentido, ha reseñado que "la gestión bien hecha por parte del Partido Popular va en nuestros genes" y ha destacado que el Ayuntamiento ha conseguido incrementar su presupuesto un 6,14 por ciento respecto a 2024, superando ya los 90 millones de euros, "frente a los 75 millones de la anterior etapa socialista".

Gregorio ha subrayado además el trabajo realizado por la Concejalía de Hacienda, para "poner en orden la hacienda pública y hacer sólidas las cuentas municipales", de tal manera que gracias a esa gestión, han podido "aumentar las inversiones más de un 200 por ciento desde que llegamos al Gobierno, alcanzando ya más de 8,3 millones de euros destinados a inversiones en la ciudad".

"Sensatez para bajar impuestos, reducir la deuda pública y aumentar la inversión. Ese es el trabajo que estamos haciendo en Talavera para ofrecer a empresarios y autónomos una ciudad preparada para el futuro", ha manifestado.

Por otra parte, José Julián Gregorio ha lamentado nuevamente la "falta de apoyo económico" de la Junta de Comunidades para con Talavera, criticando que "la ayuda recibida es irrisoria", por lo que el Ayuntamiento ha tenido que basar su gestión "en el esfuerzo, el ahorro y la eficacia".

Finalmente, Gregorio ha agradecido el respaldo constante de Paco Núñez y de Alberto Núñez Feijóo y ha defendido unas políticas económicas "no basadas en la austeridad, sino en ser sólidos en los ingresos y saber invertir el dinero para seguir haciendo crecer ciudades como Talavera".