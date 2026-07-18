Núñez destaca que las capitales del PP "son el mejor aval de cambio" para C-LM y el "anticipo" al de Feijóo en España

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la presentación oficial de Carmen Pérez como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

TOLEDO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recalcado que las capitales del PP son el mejor aval de cambio que necesita Castilla-La Mancha y el anticipo del cambio de Feijóo en España.

Así, ha mostrado su orgullo por los cuatro alcaldes del PP que ya gobiernan en las capitales de provincia de la región y su plena confianza en que Bea Jiménez será la próxima alcaldesa de Cuenca, completando así un equipo preparado para liderar el futuro de Castilla-La Mancha.

Núñez ha realizado estas declaraciones en Santiago de Compostela, durante el acto de proclamación de los candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia de toda España, celebrado junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, tal y como ha informado el partido en nota de prensa.

El presidente regional ha asegurado que el PP presenta en Castilla-La Mancha "un equipo ganador, solvente y profundamente comprometido con sus ciudades", que está demostrando que otra forma de gobernar es posible.

"Tenemos cuatro grandes alcaldes que ya están transformando sus ciudades y una magnífica candidata en Cuenca que devolverá a la capital conquense la ilusión, la alegría y el futuro. Este equipo es el mejor ejemplo de que el modelo del Partido Popular funciona", ha afirmado.

DESTACANDO A LOS CANDIDATOS

Núñez ha destacado que Toledo, con Carlos Velázquez, ha recuperado el liderazgo que le corresponde como capital de Castilla-La Mancha. Ha valorado su apuesta por el turismo, la cultura, el patrimonio, el crecimiento económico y la proyección nacional e internacional de la ciudad, así como una gestión que ha permitido a Toledo recuperar ambición, iniciativa y capacidad de liderazgo.

"Carlos Velázquez ha conseguido que Toledo vuelva a ejercer como la gran capital regional que es, con éxito, dinamismo y una extraordinaria capacidad para aprovechar todo su potencial", ha señalado.

Sobre Albacete, Núñez ha resaltado la gran gestión de Manuel Serrano, que ha consolidado una ciudad dinámica, moderna y ambiciosa, capaz de generar empleo y atraer nuevas oportunidades. Ha destacado especialmente la apuesta por la innovación, la tecnología, el desarrollo empresarial y la modernización de la ciudad.

"Manolo Serrano está construyendo un Albacete que mira al futuro, que crece y que ofrece oportunidades, desde la estabilidad, la cercanía y una gestión eficaz", ha indicado.

En relación con Guadalajara, Núñez ha puesto en valor el trabajo de Ana Guarinos para consolidar una capital moderna, competitiva y líder del Corredor del Henares.

Ha destacado que la ciudad está reforzando su capacidad para atraer inversión, generar actividad económica y mejorar los servicios públicos, aprovechando su posición estratégica y su enorme potencial.

"Ana Guarinos está situando a Guadalajara en el lugar que merece, como una ciudad referente, moderna y con capacidad para liderar uno de los principales motores económicos de España", ha manifestado.

CIUDAD REAL Y CUENCA

Núñez ha afirmado que Paco Cañizares está impulsando una Ciudad Real acogedora, con calidad de vida, empleo y ambición. Ha valorado el trabajo desarrollado para reforzar su papel como capital de La Mancha, atraer nuevos proyectos y generar confianza entre vecinos, empresas e inversores.

"Paco Cañizares ha devuelto a Ciudad Real la ambición y la capacidad de crecer, haciendo de ella una ciudad cada vez más atractiva para vivir, trabajar e invertir", ha asegurado.

Respecto a Cuenca, Núñez ha expresado su plena confianza en Bea Jiménez, a la que ha definido como una candidata cercana, preparada y con un profundo compromiso con su ciudad.

Será una alcaldesa que crea en su ciudad, que escuche a sus vecinos y que trabaje para recuperar todas las oportunidades que Cuenca merece", ha afirmado.

Núñez ha subrayado que el Partido Popular representa hoy "el reformismo que España necesita, basado en la gestión, la eficacia y los resultados".

MENOS IDEOLOGÍA, MÁS GESTIÓN

Ha asegurado que los alcaldes y candidatos populares de Castilla-La Mancha son el mejor ejemplo de una forma de gobernar caracterizada por "menos propaganda y más soluciones; menos ideología y más gestión".

"El Partido Popular es reformismo, gestión y eficacia. Es rigor en las decisiones, exigencia en el trabajo y capacidad para transformar las ciudades y mejorar la vida de las personas", ha señalado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que todos los candidatos y dirigentes populares forman parte de un mismo proyecto nacional liderado por Alberto Núñez Feijóo.

"Todos formamos parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Somos el equipo de España. Un equipo que trabaja con rigor, con exigencia, con eficacia y con una enorme pasión por nuestro país", ha afirmado.

Núñez ha defendido que España necesita "más que nunca" el cambio sereno, responsable y solvente que representa Feijóo, frente a un Gobierno socialista agotado y centrado en su propia supervivencia.

"España necesita un Gobierno que vuelva a ocuparse de los problemas reales de los españoles, que gobierne con rigor y que defienda el interés general. Ese cambio lo representa Alberto Núñez Feijóo", ha añadido.

Núñez ha asegurado que el éxito de los gobiernos municipales del PP será el camino que llevará al Partido Popular a gobernar también Castilla-La Mancha y España.

"El cambio ya se ve en las capitales donde gobierna el Partido Popular. Ahora toca llevar ese mismo modelo de gestión a toda Castilla-La Mancha, desterrar el conformismo socialista y abrir una nueva etapa de oportunidades, crecimiento y confianza", ha concluido.

"Este equipo está preparado para gobernar sus ciudades, para gobernar Castilla-La Mancha y para contribuir al gran cambio que liderará Alberto Núñez Feijóo en España. Somos el equipo de Feijóo, somos el equipo de Castilla-La Mancha y somos el equipo de España".