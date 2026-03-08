Núñez destaca como "mejor política de igualdad" el empleo, la independencia económica y la libertad para decidir - PP

ALBACETE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "la mejor política de igualdad" continúa siendo "el empleo, la independencia económica y la libertad para elegir el propio futuro".

Así lo ha destacado durante su intervención en el acto organizado por el PP de Castilla-La Mancha con motivo del 8M en Bonete, donde ha puesto en valor el testimonio de distintas mujeres que, desde ámbitos como la educación, la universidad, el emprendimiento, la sanidad o la política municipal, contribuyen cada día a construir una sociedad más justa e igualitaria, ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha señalado que la educación es una de las herramientas fundamentales para avanzar en igualdad, ya que "educar en valores y principios, tanto en las aulas como en los hogares, es clave para que las nuevas generaciones crezcan entendiendo que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades para alcanzar cualquier meta".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el ejemplo de mujeres que, con su trabajo y esfuerzo, contribuyen al progreso de la región, rompiendo barreras y abriendo camino a otras muchas mujeres.

En este sentido, ha resaltado el papel de las mujeres emprendedoras, investigadoras, profesionales sanitarias o alcaldesas que, desde sus responsabilidades, trabajan para mejorar la vida de sus vecinos y generar oportunidades en Castilla-La Mancha.

Núñez ha incidido en que la igualdad debe construirse "con hechos y con coherencia", al tiempo que ha asegurado que no puede quedarse en discursos o eslóganes, sino que debe traducirse en políticas eficaces que favorezcan las oportunidades reales para las mujeres.

En este sentido, ha criticado que algunas leyes impulsadas por el Gobierno de España han tenido efectos contrarios a la protección de las mujeres, como ha sucedido con la Ley del 'solo sí es sí', que ha provocado rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales.

"No se puede hablar de igualdad mientras se aprueban leyes que terminan beneficiando a quienes han cometido delitos contra las mujeres", ha añadido.

Además, ha recordado que la igualdad "no pertenece a ningún partido político", ya que es un objetivo común de toda la sociedad, y ha defendido la necesidad de seguir avanzando sin confrontaciones ni enfrentamientos, apostando por políticas que construyan oportunidades y consoliden derechos.

El presidente del PP regional ha destacado que todavía existen retos importantes, como la mayor tasa de paro femenino o las dificultades añadidas que sufren muchas mujeres en el medio rural para desarrollar su proyecto de vida. Por ello, ha insistido en la importancia de impulsar políticas que favorezcan el empleo, la conciliación y el emprendimiento femenino.

Por último, Núñez ha dicho que Castilla-La Mancha "está llena de mujeres valientes, capaces y decididas", cuyo ejemplo es fundamental para seguir construyendo una región con más oportunidades, más libertad y más igualdad.