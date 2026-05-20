Núñez entrega Pacto Regional del Agua a comisaria europea y pide ampliar la Directiva Marco para evitar cierre de pozos

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acudido a Estrasburgo. - PP C-LM

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha calificado como "muy positiva" la reunión mantenida con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, a la que ha entregado el Pacto Regional del Agua, que representan la posición de Castilla-La Mancha en materia hídrica, al tiempo que le ha trasladado la necesidad de ampliar la Directiva Marco para evitar "un desastre" en la región, defendiendo la ampliación del plazo hasta 2032.

Así lo ha indicado durante su visita a Estrasburgo, donde ha incidido en que está abordando algunos de los asuntos "más importantes para el presente y el futuro hídrico de Castilla-La Mancha" y ha lamentado que el actual Gobierno regional "no haya cumplido dicho pacto", por lo que ha garantizado que "cuando el PP llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha lo cumpliremos íntegramente".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, según ha informado el PP en nota de prensa, se ha comprometido la ejecución de las inversiones necesarias para que Castilla-La Mancha pueda cumplir con los objetivos marcados por Europa, especialmente en materia de depuración, reutilización y modernización de regadíos.

Asimismo, ha advertido a la comisaria del "drama económico y social" que supondría para Castilla-La Mancha el cierre de los pozos en zonas como La Mancha y el Alto Guadiana. "Estamos hablando de miles de explotaciones agrícolas, miles de empleos y decenas de municipios que podrían quedar condenados a la ruina", ha señalado.

Por ello, Núñez ha insistido en la necesidad de que Europa tenga "sensibilidad" con la realidad de Castilla-La Mancha y permita ampliar los plazos para garantizar una transición viable y compatible con el mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el medio rural.

El presidente regional del PP ha destacado "el agravio" que sufre Castilla-La Mancha por ser cuenca cedente, así como la necesidad de garantizar que el agua llegue a cada agricultor de Castilla-La Mancha con carácter prioritario.

PLAN DE INVERSIONES HÍDRICAS

Núñez ha destacado que el Partido Popular impulsará, cuando llegue al Gobierno regional, un plan de inversiones hídricas para aprovechar los fondos europeos que "los actuales gobiernos no han sabido ejecutar".

El objetivo, ha dicho, será "recuperar parte de esos fondos perdidos y reinvertirlos en las infraestructuras hídricas que necesita Castilla-La Mancha".

Por último, ha señalado que la comisaria Roswall se ha comprometido a tomar nota de las propuestas planteadas y estudiar las reivindicaciones trasladadas por el Partido Popular de Castilla-La Mancha.