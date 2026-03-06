Núñez espera que el Estatuto de C-LM salga adelante: "El trámite está vivo y está en el Congreso de los Diputados"

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez
Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: viernes, 6 marzo 2026 13:52
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha confiado en que la reforma del Estatuto de Autonomía de la región salga adelante. "El trámite está vivo y está en el Congreso de los Diputados. Yo espero que salga adelante", ha dicho.

En declaraciones a los medios desde Talavera de la Reina, el líder del PP ha asegurado que su partido ya ha dicho "todo lo que tenía que decir sobre el Estatuto" y "lo que hace falta ahora es que sigamos avanzando en las fases legislativas que acontecen" al mismo, que reconocen otras cosas, el hecho histórico de las tierras de Talavera.

"Algo que a mí me preocupa mucho" y, tras proponerlo el alcalde, José Julián Gregorio, se incluyó en el texto de la ponencia.

Dicho esto, Núñez ha confiado en que la reforma del Estatuto castellanomanchego "siga avanzando" y "supere" el "escollo" que en este momento tiene en el Congreso de los Diputados, que es donde se está tramitando.

Además, ha cargado contra "aquellos que han querido mentir durante semanas, diciendo que se había roto el pacto". "Ahora tienen que reconocer que mentían porque el trámite, efectivamente, está vivo en el Congreso".

