Núñez exige políticas "urgentes y eficaces" para proteger al queso manchego y al sector primario de la región

CIUDAD REAL 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que "con pancartas y soflamas no se ayuda al sector ni a la comercialización del queso manchego", por lo que ha incidido en la importancia de defender y fortalecer el sector, al que ha definido como "uno de los productos bandera del sector primario y uno de los mayores valores económicos y de imagen de la región".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha destacado durante una reunión con la DO del Queso Manchego en Valdepeñas que el queso manchego es "un producto absolutamente nuestro, reconocido por su máxima calidad y uno de los mejores exponentes que tiene la región para abrir mercados nacionales e internacionales".

Núñez ha señalado que para el Partido Popular es prioritario conocer en profundidad los retos que afronta el sector, ya que "un partido que aspira a gobernar Castilla-La Mancha dentro de un año tiene que conocer perfectamente la problemática de cada uno de nuestros productos, especialmente de aquellos que nos permiten abrir nuevos mercados y proyectar la imagen de nuestra tierra".

En este sentido, ha defendido que el sector necesita "políticas serias y eficaces, gestión y eficiencia", frente a la actual falta de respuestas por parte de las administraciones, ya que "el socialismo es el mayor problema para lograr que el sector agroalimentario crezca, mejore sus ventas y su rentabilidad".

El presidente regional del PP ha incidido en la necesidad de garantizar la rentabilidad del producto para favorecer el relevo generacional en el campo, impulsar la incorporación de jóvenes a la ganadería, mejorar la competitividad de la industria y ampliar la presencia del queso manchego en nuevos mercados, según ha informado el PP en nota de prensa.

Igualmente, ha reclamado estabilidad, confianza y seguridad para el sector, así como el respaldo de las administraciones públicas. "Necesitamos gobiernos, tanto el nacional como el autonómico, que desde la gestión y la eficacia generen un clima de estabilidad que permita a nuestros productos consolidarse y crecer en los mercados", ha señalado.

Núñez ha destacado que el sector primario es una pieza clave de la economía regional, ya que "la agricultura y la ganadería son fundamentales para Castilla-La Mancha, y el queso manchego es una de sus grandes banderas", por lo que "ayudar a que este producto siga creciendo es ayudar a nuestra economía, al empleo, a la competitividad y también a la imagen de marca de nuestra comunidad autónoma".