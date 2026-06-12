Núñez impulsará un "gran acuerdo regional" para el sector ganadero que priorice el agua en "cantidad y calidad"

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

CIUDAD REAL, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este viernes que impulsará un "gran acuerdo regional por la rentabilidad del sector ganadero" en el que se priorice el agua "en cantidad y calidad" para Castilla-La Mancha.

De esta forma se ha pronunciado Núñez durante la inauguración de la Feria Agropecuaria y Turístico-Comercial de Agudo, donde ha anunciado el impulso de dicho acuerdo en el que dará prioridad a que haya agua "suficiente para que los animales puedan beber" y se garantice "que no salga una sola gota de la región sin que la gente que necesita de este bien para sus animales o para la agricultura tenga el agua que necesita", según ha informado el PP en nota de prensa.

Un "gran acuerdo", según el presidente del PP en la región, para la rentabilidad del sector ganadero que garantice que la PAC "llega a tiempo y sin intermediarios" y que llega "con la cantidad suficiente de recursos para hacer viables las explotaciones ganaderas". Un acuerdo, además, que reduzca la burocracia, " un ganadero no puede pasar más tiempo en la asesoría o en la ventanilla de la Junta del que pasa con sus animales".

Por todo ello Núñez ha abogado por "la eliminación de la burocracia", para que el ganadero "no tenga que ver como una montaña de papeles acaba enterrando sus sueños de poder ser rentable". Además, ha apostado por una bajada de los impuestos a la actividad ganadera, sobre todo al pequeño ganadero, al autónomo, que "no puede estar trabajando solo para pagar impuestos".

Así ha detallado el presidente del PP-CLM que serán los cuatro pilares del acuerdo para la rentabilidad de la ganadería que impulsará si ostenta la Presidencia de la Junta tras las próximas elecciones autonómicas, un acuerdo para "dignificar" la ganadería y para "dar el respeto que merecen los ganaderos y convertirlo en un sector de futuro en la región".

Paco Núñez se ha mostrado convencido de convertir la provincia de Ciudad Real en la provincia más importante del sector agroindustrial de Europa, además de afirmar que la actividad agroalimentaria puede tener en Ciudad Real el mayor foco europeo, además de convertir todo el sector agrícola y ganadero en industria que retenga talento, población y que genere empleo.