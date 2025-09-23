Núñez lamenta "cinismo" de Page por criticar cesión de inmigración a Cataluña mientras diputados PSOE C-LM votan a favor

TOLEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha resaltado el "cinismo" del presidente socialista de la Junta, Emiliano García-Page, que ha afirmado este martes que la propuesta de Junts sobre la cesión de la inmigración a Cataluña tiene "un tufo racista" mientras "ordena a sus diputados en el Congreso que voten a favor de dicha propuesta".

De esta forma ha reaccionado Núñez a las declaraciones de García-Page este martes en una entrevista en Castilla-La Mancha Media, donde se ha preguntado cómo se puede ser "tan cínico" de decir en una televisión pública que hay que huir del racismo "mientras su número dos en el PSOE y sus diputados de confianza en el Congreso de los Diputados han recibido su orden para que voten a favor de la medida porque eso es bueno para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno", según ha informado el PP en nota de prensa.

El líder del PP en la región ha relatado que "no se puede estar permanentemente jugando a decir una cosa en los medios de comunicación, pero dar la orden a tus diputados en el Congreso para que voten lo contrario". Así, ha afirmado que, si este asunto relativo a la inmigración es grave y lo califica de "racista", y los representantes del PSOE de Castilla-La Mancha lo votan a favor en el Congreso, quiere decir "que está acusando a sus propios diputados de racistas".

Paco Núñez ha insistido en que hay otros temas igual de graves que las competencias en inmigración, como es el caso de la financiación, que también se va a sustanciar en el Congreso de los Diputados y en los que los diputados de Castilla-La Mancha del PSOE "también votarán junto a Sánchez, algo que va a afectar a nuestra tierra".

"Que nadie se lleve a engaño, cada vez que hay que votar, los diputados nacionales de Page en el Congreso votan con Sánchez porque tienen la orden de blindar a Sánchez y él mantendrá su posición de decir una cosa en los medios de comunicación y votar la contraria", ha aseverado el presidente del PP castellanomanchego, que ha añadido que "todo lo grave que está sucediendo en España es por culpa del sanchismo que está sustentado por los votos de los diputados de Page en el Congreso".

Por último, ha recordado que García-Page es "el que más poder tiene en nuestro país para echar a Sánchez del poder" pero "seguirá blindándolo en el Congreso con los votos de sus diputados mientras en los medios de comunicación intenta aparentar lo contrario".

UN "FRAUDE POLÍTICO"

En términos parecidos se ha pronunciado la portavoz del partido en la región, Alejandra Hernández, quien ha denunciado que Emiliano García-Page "ya no engaña a nadie" y ha quedado retratado como "un fraude político que apuntala a Pedro Sánchez en el poder mientras perjudica gravemente a Castilla-La Mancha".

Hernández ha subrayado que García-Page lleva años construyendo una imagen de barón socialista díscolo y moderado "para vender en Madrid un perfil que nada tiene que ver con la realidad" y ha recordado que "fue el primer socialista en pactar con Podemos para mantenerse en el poder tras perder las elecciones autonómicas".

"Dice ser distinto de Sánchez, pero defiende las mismas siglas, el mismo programa y forma parte de la misma dirección del PSOE que aprueba la amnistía, el cupo separatista y todas las tropelías contra la igualdad", ha remarcado Hernández, ya que "cada vez que Sánchez ataca la igualdad, Page se limita a declaraciones grandilocuentes pero, a la hora de la verdad, traga y vota a favor".