Núñez lamenta que "las supuestas victorias de Page" no lo sean para el campo de Castilla-La Mancha

Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado la actitud del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ya que cuando habla de "supuestas victorias", estas no lo son "para el campo de Castilla-La Mancha".

Así lo ha indicado en el Comité de Dirección del PP-CLM, donde ha señalado que "mientras el Partido Popular trabaja en Europa para garantizar agua para agricultores y ganaderos, Page se conforma con celebrar decisiones que perjudican directamente al campo castellanomanchego".

En este sentido, ha lamentado que "los intereses de Emiliano García-Page están cada vez más alejados de los intereses reales de Castilla-La Mancha", especialmente de quienes viven del campo y sufren diariamente las consecuencias de una mala planificación hídrica, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Es una pena ver cómo quien lleva 11 años gobernando Castilla-La Mancha está tan lejos de los problemas de esta tierra, tan lejos de sus preocupaciones y tan lejos del sufrimiento de los castellanomanchegos", ha afirmado.

Núñez ha advertido de que el cierre de miles de pozos en La Mancha por la finalización de la Directiva Marco del Agua tendría consecuencias "devastadoras" para la economía regional, el empleo y el futuro de decenas de municipios.

Por ello, ha defendido ante las instituciones europeas la necesidad de ampliar los plazos de aplicación de la normativa y de poner en marcha inversiones hídricas que permitan garantizar agua para agricultores, ganaderos y familias de Castilla-La Mancha.

"El Gobierno de Page no ha hecho los deberes en materia de agua y ahora no pueden ser los agricultores y ganaderos quienes paguen las consecuencias de esa nefasta gestión", ha aseverado.

Finalmente, Núñez ha asegurado que la actitud de Page "es el reflejo evidente de un fin de ciclo político", lamentando que "Page haya cambiado el cariño por el desprecio hacia los castellanomanchegos".

"El presidente de Castilla-La Mancha está hoy más preocupado por su relato político que por defender de verdad a nuestra tierra", ha concluido.

El presidente regional del PP ha defendido que "el agua debe garantizar primero las necesidades de Castilla-La Mancha antes de cualquier salida de agua fuera de la región", al tiempo que ha destacado que esta reivindicación forma parte esencial del Pacto Regional por el Agua entregado a las instituciones europeas.