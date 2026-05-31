Núñez llama a afrontar el futuro "con ambición y visión estratégica" para aprovechar "todo su "potencial"

CUENCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha felicitado a todos los castellanomanchegos con motivo del Día de la Región y ha reivindicado el orgullo de pertenecer a una tierra "de profundas raíces, fuertes convicciones y gente trabajadora" que tiene capacidad para alcanzar cualquier meta que se proponga.

Así lo ha indicado en el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha, donde ha señalado que esta jornada es una fecha para celebrar la "identidad, la historia y el carácter" de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma construida gracias al esfuerzo de generaciones de hombres y mujeres que, con dedicación, sacrificio y compromiso, han contribuido al progreso de la región.

"Hoy es un día importante para los vecinos de Guadalajara, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete; para quienes viven en nuestras grandes ciudades y también en nuestros pueblos; para quienes residen en las zonas más periféricas de la región y para todos aquellos que sienten profundamente esta tierra", ha afirmado, según informa el partido.

El presidente del PP regional ha destacado que Castilla-La Mancha es una región formada por personas "humildes y trabajadoras que han demostrado siempre su capacidad para superar dificultades y construir oportunidades". Por ello, ha defendido la necesidad de afrontar el futuro "con ambición, ilusión y una visión estratégica que permita aprovechar todo el potencial de la comunidad autónoma".

"Estoy convencido de que Castilla-La Mancha puede llegar a lo más alto. Quienes conocemos cada rincón de nuestra tierra y miramos a los ojos a los castellanomanchegos sabemos que no hay límites para una región como la nuestra. Tenemos talento, capacidad y fortaleza para liderar el futuro", ha asegurado.

Núñez ha reafirmado el compromiso del Partido Popular de Castilla-La Mancha con los ciudadanos de la región, apostando por una política cercana, basada en la escucha y en la capacidad de transformar las ideas y proyectos de los castellanomanchegos en oportunidades de crecimiento y desarrollo.

"El Partido Popular va a seguir trabajando de la mano de los castellanomanchegos, escuchando sus necesidades, compartiendo sus inquietudes y canalizando toda la energía emprendedora y dinámica que existe en nuestra tierra para convertirla en prosperidad y bienestar", ha indicado.

Por último, Núñez ha mostrado su confianza en el futuro de la región y ha defendido que Castilla-La Mancha está llamada a ocupar una posición de liderazgo económico dentro de España.

"Desde la pasión que siento por esta tierra y desde la ilusión que compartimos miles de castellanomanchegos, estoy convencido de que lograremos que Castilla-La Mancha esté a la cabeza de la locomotora económica de nuestro país", ha concluido.