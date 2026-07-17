Núñez manda su apoyo a los vecinos afectados por incendio de La Mierla y agradece el trabajo de los efectivos

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

ALBACETE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado este viernes la solidaridad del Partido Popular con los municipios afectados por el "grave" incendio forestal que continúa activo en La Mierla (Guadalajara).

Desde Caudete, Núñez ha trasladado todo el apoyo a los vecinos afectados y ha agradecido el trabajo de los servicios de extinción, los efectivos de emergencias y la UME.

Además, ha confiado en que el incendio pueda ser controlado "cuanto antes" y ha lamentado el importante daño medioambiental que ya está provocando.