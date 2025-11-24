Núñez pedirá a Page en el pleno del jueves que rectifique e incluya en los presupuestos la carrera profesional sanitaria

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado este lunes que su partido presentará una iniciativa en el pleno de las Cortes regionales de este jueves para pedir al presidente regional, Emiliano García-Page, que "rectifique" e incluya en los presupuestos de 2026 --que se están tramitando-- la carrera profesional sanitaria.

En rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité de Dirección del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Núñez ha lamentado la "tremenda situación" por la que atraviesa la sanidad de Castilla-La Mancha, que ha calificado de "insostenible".

"A las listas de espera desorbitadas hay que añadir la negligente gestión por parte del PSOE en asuntos relevantes como los cribados de cáncer de Talavera de la Reina, los laboratorios del Hospital de Toledo o que pueda haber pacientes que pueden estar sufriendo una enfermedad oncológica a los que no se les ha comunicado dicha enfermedad", ha asegurado.

Todo ello, ha añadido, con el "agravante" del "menosprecio" por parte del presidente castellanomanchego a la labor que hacen los profesionales sanitarios con la recuperación de la carrera profesional. "La negativa de Page a cambiar su posición solo puede responder a sus soberbia", ha agregado.

Para Núñez, recuperar la carrera profesional es "absolutamente fundamental" para mejorar la atención a los pacientes, para tener más herramientas y mayor capacidad en la Atención Primaria o para poder poner en marcha planes de choque contra las listas de espera.

Así, tras recordar que si llega a ser presiente de Castilla-La Mancha llevará a cabo como primera medida la recuperación de la carrera profesional sanitaria, Núñez se ha referido al pleno de este jueves en el Parlamento regional donde el PP pedirá al Gobierno regional que "rectifique" a través de la iniciativa que ha presentado este mismo lunes.

"Estamos a tiempo porque la Ley de Presupuestos se está tramitando aún y hay tiempo suficiente para modificar el artículo en el que se prohíbe la carrera profesional sanitaria porque cuando se apruebe definitivamente --el presupuesto-- no habrá oportunidad y 2026 será un año perdido", ha concluido.