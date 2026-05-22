Núñez pide diferenciar entre "el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legal" del sector cuchillero

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido una reunión con la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines de Albacete (Aprecu).
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido una reunión con la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines de Albacete (Aprecu). - PP
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 20:05
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ALBACETE 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mantenido una reunión con la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines de Albacete (APrecu) para trasladar el respaldo firme e inequívoco de la formación que lidera al sector cuchillero, "uno de los grandes emblemas industriales, artesanos y culturales de Castilla-La Mancha y de toda España".

Según informa el partido, Núñez ha destacado que Albacete concentra cerca del 90 por ciento de la producción cuchillera nacional y que el sector representa "tradición, empleo, innovación, exportación y orgullo para toda Castilla-La Mancha", recordando además que la cuchillería albaceteña exporta cada año millones de euros y proyecta el nombre de la región por todo el mundo.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones del sector ante la preocupación existente por posibles modificaciones del Reglamento de Armas que puedan afectar injustamente a la actividad cuchillera tradicional, artesanal e industrial.

Los 'populares' han defendido la necesidad "de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana, pero diferenciando claramente entre el uso delictivo de determinados instrumentos y la actividad legal y responsable de un sector histórico que genera riqueza, empleo y prestigio internacional para Albacete y Castilla-La Mancha".

Asimismo, Núñez ha reclamado una mayor promoción institucional del sector cuchillero, apoyo decidido a su internacionalización y el impulso de medidas que permitan seguir fortaleciendo a Albacete como capital mundial de la cuchillería.

En el encuentro han participado diputados autonómicos, diputados nacionales, diputados provinciales, representantes del Ayuntamiento de Albacete y la concejala responsable del área, junto a representantes de APRECU, encabezados por su presidenta, María Pilar Jiménez, recientemente elegida presidenta de la Asociación Mundial de Ciudades Capitales de la Cuchillería.

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