Núñez pide Page que sus diputados apoyen pedir una cuestión de confianza a Sánchez para "dar coherencia a sus palabras"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a su llegada a Fercam. - PP C-LM

CIUDAD REAL 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, que dé instrucciones a los ocho diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso para que voten esta tarde a favor de la convocatoria de una cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Existe un sentimiento generalizado de que Pedro Sánchez debe dar explicaciones y someterse al escrutinio parlamentario. Por eso, hoy es un día clave y determinante para la política española", ha afirmado.

El presidente del PP regional ha recordado que el propio Emiliano García-Page reclamó la pasada semana que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, por lo que le ha pedido "coherencia", ha informado el PP en nota de prensa.

"Exijo a Emiliano García-Page que dé orden a los ocho diputados que tiene en el Congreso, incluido su número dos y secretario de Organización, para que voten a favor de la convocatoria de esa cuestión de confianza. Si Page lo pidió públicamente, hoy tiene la oportunidad de demostrar que sus palabras van acompañadas de hechos", ha dicho.

Núñez ha insistido en que todos los castellanomanchegos que escucharon las declaraciones de Page esperan que los representantes socialistas de la región actúen en consecuencia.

"Lo que esperan los ciudadanos es coherencia, por lo que si el presidente de Castilla-La Mancha considera que Pedro Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza, sus diputados deben respaldar hoy esa iniciativa. Por eso le pido que, si no lo ha hecho ya, llame de manera urgente a su número dos y al resto de diputados socialistas castellanomanchegos para que apoyen esta votación", ha destacado.

Núñez ha realizado estas declaraciones durante su visita a Fercam en Manzanares, una cita que ha definido como "un referente para toda España y, por supuesto, para Castilla-La Mancha" en un sector "tan nuestro y tan fundamental" como el agrícola, ganadero y agroalimentario.

El presidente regional del PP ha destacado la importancia de acudir a esta feria para hablar de los asuntos que más preocupan al campo castellanomanchego, como el agua, los precios, la Política Agraria Común (PAC) y el futuro de la agricultura y la ganadería en la región.