Núñez pide a Page que opine sobre si Sánchez "alenta a la violencia" en las manifestaciones propalestinas en La Vuelta

TOLEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado al presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, su opinión sobre que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "esté alentando a la violencia" en La Vuelta Ciclista a España en la que la imagen del país "quedó por los suelos".

Así lo ha indicado antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, en Madrid, donde ha incidido en que lo que está sucediendo en Gaza "es algo que a todos nos genera tristeza y preocupación", ya que "todos estamos comprometidos con el fin de la violencia", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Es "preocupante", ha continuado, que sea el propio Gobierno de España, liderado por Sánchez, el que "esté alentando a la violencia", algo que es "inconcebible" y que está provocando que "la Marca España se vea comprometida".

Por todo ello, ha reclamado a García-Page que exprese su punto de vista a todos los castellanomanchegos porque "no ha dicho esta boca es mía", por lo que debe señalar si comparte o no que se incite a la violencia desde el PSOE.

FINANCIACIÓN

Por otra parte, Núñez también instado este lunes a Emiliano García-Page a "posicionarse de una vez, de manera clara y rotunda, contra la financiación singular que el Gobierno de Sánchez pretende otorgar a Cataluña" y a "ordenar a sus diputados en el Congreso que voten en contra de este privilegio insolidario".

Núñez ha recordado que "Castilla-La Mancha no puede permitir que se rompa la igualdad entre españoles" y ha advertido de que "cada euro que se conceda a una comunidad autónoma por encima del resto, es un euro que se resta a la sanidad, la educación y los servicios públicos de los castellanomanchegos".

"El silencio de Page ante las exigencias de los socios independentistas de Sánchez le hace cómplice", ha señalado el presidente del PP autonómico, quien ha subrayado que "es momento de demostrar con hechos que defiende a Castilla-La Mancha y no los intereses de Pedro Sánchez".

Núñez ha reclamado "un posicionamiento firme y sin ambigüedades" de García-Page y le ha pedido que "deje de mirar hacia otro lado" ante un acuerdo que "rompe la cohesión territorial y castiga a regiones como Castilla-La Mancha".

"Los castellanomanchegos merecen igualdad y justicia, no privilegios para unos pocos", ha concluido Núñez, destacando que estos privilegios se evitan votando 'no' en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE de Castilla-La Mancha cuenta con ocho diputados.

ACTUACIÓN DE "VERGÜENZA"

Por su parte, y a preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Toledo, el diputado 'popular' en las Cortes regionales Santiago Lucas-Torres ha manifestado que la actuación del Gobierno central frente a las protestas propalestinas ha sido "una vergüenza".

Lucas-Torres ha criticado que el Gobierno, a su juicio, dejara "abandonados a un montón de policías" y ha considerado que también han dejado "tirado" al deporte, que es "una de nuestras banderas" a nivel nacional.

"Sabían lo que iba a pasar", ha apuntado, insistiendo en que se ha dejado abandonado al ciclismo, "un gran deporte al que Castilla-La Mancha y Toledo ha dado tantos deportistas".

Asimismo, ha vaticinado que a La Vuelta "le va a costar muchísimo remontar" de cara a próximas ediciones "tanto en patrocinadores como en equipos". "Es vergonzoso que el Gobierno todavía no haya dicho nada y, lo más grave, que ayer no hiciera nada", ha insistido.

Con respecto a las muestras de apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al equipo Israel-Premier Tech, que ha centrado las protestas por su participación en la ronda española, Lucas-Torres ha mantenido que "cada uno se hace las fotos con quien considera".

"Solo puedo decir que estoy en contra de la guerra de Israel con Gaza pero también del hambre que se pasa en Venezuela o Cuba. Pero no sé por qué aquí siempre se han puesto en contra de Israel", ha remachado.